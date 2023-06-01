【ドラゴンクエスト 冒険の書コレクション 討伐モンスターフィギュア】 3月28日 発売 価格： 2,200円（単品） 13,200円（6個入りBOX）

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト 冒険の書コレクション 討伐モンスターフィギュア」を3月28日に発売する。価格は単品が2,200円。6個入りBOXが13,200円。

本商品は、RPG「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」シリーズをモチーフにした新しいコレクションフィギュア。冒険の書を開くと、中からモンスターが攻撃を仕掛けてきたような様子が立体化されている。

スライム、キングスライム、スライムナイト、ベビーサタン、キラーパンサー、りゅうおうの6種がラインナップ。なお、6種類のうちいずれか1種が入っているため、種類はえらべない。また、6個入りBOXで全ての種類が揃わない場合がある。

スライム

キングスライム

スライムナイト

ベビーサタン

キラーパンサー

りゅうおう

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX