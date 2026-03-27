『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（28）

VC長野トライデンツ 一条太嘉丸 後編

（前編：一条太嘉丸が追いかけた、郄橋藍ら頼もしい先輩たちの背中 その経験は「自分の宝」＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、澤村大地（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

月島蛍（烏野高校）、角名倫太郎（稲荷崎高校）

【セッター】

宮侑（稲荷崎高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「牛島は"いるだけでいい"って存在感がいいですね。サイドは、個人的に好きな木兎。イケイケワッショイな感じがいい。もうひとりは、佐久早（聖臣）も理想に近いですが、澤村にしました。レシーブがうまいし、キャプテンシーもあるので。

ミドルは月島と角名。月島はミドルとして堅くて、よくも悪くも同じことを徹底できる。VC長野のミドルの松本（慶彦）さんみたいで、ブロックはもちろん、サイドアウトを取ってくれて、サーブもミスがない。角名に関しては、攻撃的なところで選びました。

セッターは、宮侑か及川徹で悩みました。どっちも（大阪ブルテオンのアントワーヌ・）ブリザール感があるんですが、同じ関西人ということで宮にします（笑）。リベロは西谷。夜久（衛輔）さんもいいけど、冷静な選手はほかのポジションで選んだので、一緒にウェーイってしてくれそうな西谷を選びました」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「合同合宿の時、月島が木兎に『"その瞬間"が有るか、無いかだ』って言われる瞬間があるじゃないですか？ バレーを面白いと思える瞬間があるかないか。自分も、『なんのためにバレー続けとんのやろ』って考えた時に、腑に落ちたんですよ。１点を決めて、みんなで喜び、ファンの歓声がすべて自分に向く。そんなシーンで決めるために毎日練習しているので、その瞬間は最高ですよね」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

春高予選の烏野高校vs青葉城西高校

「春高予選ならではの展開が好きですね。負けられない３年生の意地、ずっと戦ってきた絆。それは、自分とも重なるところが多くて。たとえば及川と岩泉一は、ウルフドッグス名古屋の前田（凌吾）と僕に重なる部分があります。

前田は１学年下だし、僕らは勝ったほうだけど、『春高予選はあんな感じやったな』って。インターハイで負けた烏野の気合、当たり前のように決勝に行くつもりだった青葉城西の自信、どのシーンも記憶に残っています。春高予選は地元開催で保護者の応援とか知人が来てくれるし、気持ちが入るんですよ」

【プロフィール】

一条太嘉丸（23歳／いちじょう・たかまる）

所属：VC長野トライデンツ

2002年８月24日生まれ、大阪府出身。身長188cm・アウトサイドヒッター。小学１年生の時に、パンサーズ・ジュニアでバレーを始める。清風高校では春高バレーに３年連続で出場するなど、全国大会で活躍。１年時の春高では準優勝を経験した。日本体育大学ではキャプテンも務め、全日本インカレなどで活躍した。2024年に日本製鉄堺ブレイザーズに期限付きで加入。翌年にVC長野トライデンツに入団した。