【安楽亭】「肉の日祭り」はファミリーカルビ＆ロースが″超特価″！食べ放題コースは10％オフに《4月5日まで》
焼肉レストランの安楽亭は、2026年3月26日から4月5日までの期間限定で「肉の日祭り」を開催中です。
お値段そのままでお肉増量
"春は花より焼肉！"をテーマに、春のドライブ帰りやお花見のあとなど、家族や友人との春のおでかけがさらに楽しくなるような、お得で満足度の高い「肉の日祭り」を開催。期間中、対象商品が特別価格やお肉増量でお得に楽しめます。
・定番焼肉が特価に
ファミリーカルビ 通常638円→特別価格319円
ファミリーロース 通常759円→特別価格429円
・お値打ちセレクション お肉増量1.5倍
お値打ち黒毛和牛 通常80g→120g 価格1089円
国産牛赤身肉 通常80g→120g 価格1089円
・食べ放題コース10％オフ
ベーシックコース 通常3938円→3544円
デラックスコース 通常5478円→4930円
プライムコース 通常6578円→5920円
ゴージャスコース 通常1万6500円→1万4850円
メニューや利用条件など、詳細は安楽亭ホームページのフェア情報で確認できます。
「肉の日祭り」はコスモス店、ぼたん店では実施していません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部