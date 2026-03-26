緑黄色社会・長屋晴子、金髪ロングで印象ガラリ「一瞬誰かと思った」「雰囲気変わる」驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/26】4人組バンド・緑黄色社会の長屋晴子が3月24日、自身のInstagramを更新。金髪のヘアスタイルを公開し話題を集めている。
【写真】30歳美人ボーカル「一瞬誰かと思った」衝撃の金髪ロング姿
長屋は「『風に乗る』のあれこれ」とつづり、緑黄色社会の11枚目のシングルとなる、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌、「風に乗る」のジャケットやミュージックビデオ撮影時のオフショットを複数枚投稿。ミュージックビデオでの黒髪から一転、金髪のロングヘアスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「金髪？！」「一瞬誰かと思った」「金髪似合う」「透明感すごい」「ギャルっぽくて最高」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳美人ボーカル「一瞬誰かと思った」衝撃の金髪ロング姿
◆ 緑黄色社会・長屋晴子、金髪で印象ガラリ
長屋は「『風に乗る』のあれこれ」とつづり、緑黄色社会の11枚目のシングルとなる、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌、「風に乗る」のジャケットやミュージックビデオ撮影時のオフショットを複数枚投稿。ミュージックビデオでの黒髪から一転、金髪のロングヘアスタイルを披露した。
◆長屋晴子の投稿に反響
この投稿にファンからは「金髪？！」「一瞬誰かと思った」「金髪似合う」「透明感すごい」「ギャルっぽくて最高」「雰囲気変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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