この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

結婚相談所「ZWEI（ツヴァイ）」の公式YouTubeチャンネルが「【結婚相談所の面談をのぞき見】2024年成婚数1位カウンセラーの信頼の理由」と題した動画を公開。2024年の成婚数1位という実績を持つエースカウンセラー・藤城氏が、婚活に悩む会員たちに真摯に向き合う様子を伝えている。



動画では、藤城カウンセラーが3人の会員と面談する様子に密着。中でも印象的なのが、婚活歴半年になる20代後半の女性会員とのやりとりだ。「路頭に迷っています」と切り出した女性は、母親からのプレッシャーに悩んでいると明かし、「お母さんに泣かれちゃうんですよ」と涙を浮かべた。なんでも母親から「お金を払って10も20も歳上の人と結婚してあなたは何になりたいの？」と言われたという。さらに、年上の男性からの申し込みが多いことや、ストレスで体重が10kg増えてしまったことも重なり、自信を失っている様子だった。



そんな彼女に対し、藤城カウンセラーは「頑張らなくて良いよ」と優しく声をかけ、一度活動を休む「休会」を提案。この意外な言葉に、女性の表情は和らぐ。休むという選択肢を得たことで逆に心が軽くなったのか、最後には「もう一回頑張ります」と前向きな気持ちを取り戻した。



このほか、動画では告白を目前に控えた30代男性へのアドバイスや、一度交際を断った相手との復縁を望む30代女性への対応など、婚活のリアルな悩みが次々と映し出される。



藤城カウンセラーは、婚活を「本当に就活以上につらい」と表現する。気持ちの浮き沈みが激しい活動だからこそ、会員の状況を見ながら「こっちから背中を押す」ことや、共に「寄り添う感じ」が大切だと語った。客観的な視点を持つカウンセラーを「良いように使ってほしい」と話し、悩める人々に「ツヴァイに来てほしい」と呼びかけている。