アパレル店員「おおお、おパンティー？！」→酔っ払い客が試着室に残した前代未聞の忘れ物【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ゆき蔵(@yuki_zo_08)さんの漫画『アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。』は、接客業の現場で起きるリアルなトラブルを鋭く描いた作品だ。フォロワーの体験談をベースに再構成された本作は、平穏な日常が一瞬で「最低最悪」に変わる、避けようのない災難の連続を描いている。
ある早番の朝、ハイテンションな酔っ払いの女性客が来店した。「オッケー牧場?」と軽やかに声をかけてきた彼女だったが、その後の行動が前代未聞だった。なんと、試着室にセクシーな「おパンティー」を脱ぎ捨てて帰ってしまったのだ。アパレル店員は、この予想外すぎる忘れ物の処理を余儀なくされることになる。
おパンティー事件のあともさらなる災難が続く。連続して訪れる迷惑客、そして泣く寸前まで追い込まれるほどのひどいクレーム。しかし、絶望的な状況に追い込まれたアパレル店員の前に、ある救世主が現れる。最低最悪の1日がどのように「最高」へと変わるのか、その劇的な展開は読む者に勇気を与えてくれる。
■作者が語る接客業の闇とうれしい誤算
作者のゆき蔵さんは、アパレル業界で約10年の経験を持つ。本作についてゆき蔵さんは「フォロワー様から届いた事実を元にフェイクを加えつつ再構成して描いております」と話す。
ゆき蔵さん自身も、驚くような忘れ物に遭遇した経験があるという。「杖をついてご来店されたお客様がお帰りになる際、杖を忘れて帰られました。『楽しくて元気になっちゃたわ』と言ってくださったのがうれしかったです」と、接客冥利に尽きるエピソードを明かしてくれた。一方で、フランス語の雑誌を片手に「これ読めるか?読めないよな〜、俺は読める!」と絡んでくる男性客など、困った経験も少なくないようだ。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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