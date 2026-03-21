『前橋ウィッチーズ』劇場総集編制作 これまでを振り返る特報映像公開
2025年4月〜6月に放送されたオリジナルテレビアニメーション『前橋ウィッチーズ』の劇場総集編が制作されることが発表された。あわせて、特報映像が公開された。
【画像】青春感たっぷり！『前橋ウィッチーズ』特報映像場面カット
特報映像では、魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイの「前橋ウィッチーズ」が、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えてきたこれまでの道のりを振り返る映像となっている。劇場総集編の詳細は後日発表予定。
また劇場総集編制作を記念して、4月5日よりTOKYO MXおよびBS11にて再放送される。
28日開催の『AnimeJapan 2026』BS11ブース（東5ホール J-41）にて、前橋ウィッチーズ5人が出演する歌唱イベントが開催される。出演は、春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）、杉田智和（ケロッペ役）。
さらに、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が、5月24日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）、5月31日に大阪・Zepp Osaka Baysideにてワンマンライブ「STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!」を開催する。各2公演、全4公演開催。現在プレイガイド2次先行受付中。
本作は、群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描く。
【画像】青春感たっぷり！『前橋ウィッチーズ』特報映像場面カット
特報映像では、魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイの「前橋ウィッチーズ」が、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えてきたこれまでの道のりを振り返る映像となっている。劇場総集編の詳細は後日発表予定。
28日開催の『AnimeJapan 2026』BS11ブース（東5ホール J-41）にて、前橋ウィッチーズ5人が出演する歌唱イベントが開催される。出演は、春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）、杉田智和（ケロッペ役）。
さらに、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が、5月24日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）、5月31日に大阪・Zepp Osaka Baysideにてワンマンライブ「STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!」を開催する。各2公演、全4公演開催。現在プレイガイド2次先行受付中。
本作は、群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描く。
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