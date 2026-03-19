»ÞÌî¹¬ÃË¡¦Á°Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢°ÛÎã¤Î59»þ´Ö¿³µÄ¤ÎÌäÂêÅÀ
¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢3·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë»ÞÌî¹¬ÃË¡¦¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬½Ð±é¡£Á°Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¾ï°æ·ò°ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÛÎã¤ÎÃ»¤µ¤Î¿³µÄ»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¤Þ¤ºº£²ó¤Î¡Ê½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î¡ËµÄÏÀ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
»ÞÌî¹¬ÃË¡ÖÍ½»»¤Î¿³µÄ¤Ã¤Æ¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½»»¤Î¿ô»ú¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿³µÄ¤ò¤·¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬½©¤ÎÊäÀµÍ½»»¤äÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ½»»¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
»ÞÌî¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´·½¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬»þ´Ö¤âÂç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤¬¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬²Ê²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¡¢¹ñ²ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌîÅÞ¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬²Ê²ñ¤Ï30Ê¬Ã±°Ì¤ÇÆ±»þ¤Ë8¤Ä¤°¤é¤¤¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÊÄ£¤´¤È¤ÎºÙ¤«¤¤Í½»»¤ò¡¢¼ã¼ê¤â¡Ê¹Í¤¨¤ë¡Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ã¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÁÌä¤Îµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
»ÞÌî¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±¿ÍÑ¤äÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ÉÍ½»»¿³µÄ¤Ë¥Îー¥¿¥Ã¥Á¤Î¤Þ¤ÞÍ½»»¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Öº£²ó¡¢¤¹¤´¤¯¿¦¸¢¤¬ÍôÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»ÞÌî¡Ö¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°Ñ°÷Ä¹¤¬¶¯°ú¤Ë·è¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡£Í¿ÅÞ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£Í¿ÅÞ¤¬Â¿¿ô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌîÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·èÃå¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¬¤ó¤Ð¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤À¤«¤é¿¦¸¢¡¢¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯¿¦¸¢¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤¬·è¤á¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¡¢¤È¡×
¾ï°æ·ò°ì¡ÖÍ½»»°Ñ°÷²ñ¡¢Àè½µ¤Î¶âÍË¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£1¤ÄÌÜ¤Ïº£À¤µª¤ÇºÇ¤âÃ»¤¤¿³µÄ»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÄÌ¾ï¤Ï1¥ö·î¤Ç80»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò15Æü¤Ç59»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¿¦¸¢¤Î¹Ô»È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
¾ï°æ¡Ö3¤ÄÌÜ¤¬ÄÌ¾ï2Æü´Ö¤Û¤É³«¤«¤ì¤ëÊ¬²Ê²ñ¤Î³«ºÅ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡¢37Ç¯¤Ö¤ê¤Î»öÂÖ¤Ç¤¹¡£4¤ÄÌÜ¤¬ºÎ·è¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏÊý¸øÄ°²ñ¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÊ¿Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüÍË¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î»ÞÌîÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞÇìÃç¹ñ²ñ¤«¤é¼«Ì±ÅÞ1¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÌîÅÞ¤«¤éÍ¿ÅÞ¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿ÅÞ¥Úー¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Á´³ÕÎ½¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¡£ÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤â°Ñ°÷Ä¹¤¬ÊÌ¤Î³ÕÎ½¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Î·Á¼°¤Ç¤¹¡×
»ÞÌî¡ÖÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁíÍý¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤À¤Ã¤ÆÁíÍý¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ã¼ê¤ÏÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤¾ì¤¬Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÞ¼ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ·ø¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¡¢ÁíÍý¤ËÊ¹¤±¤ë¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁíÍý¤ËÊ¹¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡ØÁíÍý¤Ð¤«¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
»ÞÌî¡ÖÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£NHK¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡¢È¯¸À¤¹¤ë¾ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£·è¤·¤ÆÁíÍý¤Ð¤«¤ê»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×