1児の母・きゃりーぱみゅぱみゅ「母ちゃん嬉しくて泣いちゃうよ」ママのライブ楽しむ子どもの姿公開「尊すぎる」「大きくなってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが3月17日、自身のInstagramを更新。ライブ会場での子どもの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳人気アーティスト「全力で楽しんでて可愛い」ステージ見守る子どもの姿
きゃりーは「母ちゃん嬉しくて泣いちゃうよ」とつづり、ステージを見つめる子どものリール動画を投稿。きゃりーが屋外のライブ会場でパフォーマンスをしている様子を少し離れた場所から手拍子をしながら見守る、子どもの健気な後ろ姿を公開している。
この投稿には「尊すぎる」「泣ける」「素敵な親子」「最高の瞬間」「大きくなってる」「全力で楽しんでて可愛い」などの反響が寄せられている。
きゃりーは、2023年3月21日に俳優の葉山奨之と結婚したことを発表。2024年10月8日には自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳人気アーティスト「全力で楽しんでて可愛い」ステージ見守る子どもの姿
◆きゃりーぱみゅぱみゅ、ステージを見つめる我が子の姿公開
きゃりーは「母ちゃん嬉しくて泣いちゃうよ」とつづり、ステージを見つめる子どものリール動画を投稿。きゃりーが屋外のライブ会場でパフォーマンスをしている様子を少し離れた場所から手拍子をしながら見守る、子どもの健気な後ろ姿を公開している。
◆きゃりーぱみゅぱみゅの投稿に反響
この投稿には「尊すぎる」「泣ける」「素敵な親子」「最高の瞬間」「大きくなってる」「全力で楽しんでて可愛い」などの反響が寄せられている。
きゃりーは、2023年3月21日に俳優の葉山奨之と結婚したことを発表。2024年10月8日には自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】