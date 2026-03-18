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ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山が「【春の改悪祭り】始まる前に終わるVポイントpaypayポイント相互交換 VISA割早期終了ﾌﾞﾋｰ」と題した動画を公開。最近発表されたポイントサービスの改悪情報を「春の改悪祭り」と称し、「PayPayポイントとVポイントの相互交換」「Visa割キャンペーンの早期終了」「マネックスカード投信積立」の3点について解説した。



ネコ山氏は、近年のポイ活について、かつての「待っていれば勝手にお得が飛び込んでくる」時代は終わり、今は自ら情報を取りに行く「総力戦」の時代に突入したと指摘。その厳しい状況下で発表された3つの改悪情報を紹介した。



1つ目は、3月24日から開始されたPayPayポイントとVポイントの相互交換に関する仕様だ。PayPayポイントから交換して得たVポイントは、「一部のVポイント提携先・サービス」でしか利用できず、WAONポイントやdポイントといった他社ポイントへの再交換ができない。これにより、ウエルシア薬局でポイントを1.5倍の価値で使える「ウエル活」や、dポイント増量キャンペーンを利用したポイント投資といった活用法が事実上封じられることになった。ネコ山氏はこれを「始まる前に終わる」と表現。ただし、Vポイント投資には利用できるため、一度投資に回してから引き出すことで有効期限のない通常ポイントに変換できる可能性があるという抜け道も示唆した。



2つ目は、「スマホでタッチでVisa割」キャンペーンの早期終了だ。同キャンペーンは、スマホでのVisaタッチ決済1000円ごとにくじが引け、最低でも100円が当たるという内容で好評を博していた。しかし、キャッシュバック予算の上限に達する見込みのため、当初予定されていた4月末から大幅に前倒しされ、3月26日23時59分をもって終了することが発表された。



3つ目は、マネックスカード投信積立の改悪についてである。2026年10月の買付分より、最大1.1%のポイント還元率を維持するためには、新たにカードショッピングの利用が条件として追加される。これにより、クレカ積立のみを利用しているユーザーはポイント還元の恩恵を受けられなくなる。ネコ山氏はこれを「ポイント目的のやつは出ていけということ」と厳しく指摘した。



一連の改悪を受け、ネコ山氏は改めてポイ活で得たポイントを投資に回す「ポイ活投資」の重要性を強調。クレカ積立のみで新NISAの非課税枠1800万円を埋めるには30年を要するが、ポイ活を併用すれば期間を半分の15年に短縮できるというシミュレーションを提示し、厳しい状況下でも工夫次第で資産形成を加速できると締めくくった。