【きょうから】“和菓子の恐竜”が日本橋三越本店に集結…全国の老舗が競う 『第80回 全国銘菓展』開幕＜商品例＞
全国の老舗和菓子38ブランドが集結する『第80回 全国銘菓展』が、きょう18日より東京・日本橋三越本店で始まった。今回は、開催史上初「お菓子の恐竜展」となり、和菓子の老舗の技で“恐竜の世界”が楽しめる。
『全国銘菓展』は、1950年の初開催以来、日本の和菓子文化を紹介し、近年は「猫」「虹」「水族館」「宇宙」などの親しみやすいテーマで、幅広い世代に和菓子の魅力を発信してきた。
今回は「恐竜」をテーマに、全国の老舗和菓子の名店が本展のために作った“恐竜モチーフの和菓子”の数々をご紹介する。練り切りで表現した恐竜や古生物、羊羹で表現した地層・化石モチーフなど、老舗の職人技と遊び心に注目。人気No.1を決める「恐竜総選挙」も実施される。
あわせて会場では、関連展示として“恐竜王国福井”の体験型コンテンツも用意。また、人気企画の「桜餅コレクション」や「どら焼きコレクション」や、各店を代表する銘菓やオリジナルの「御菓印」企画などもそろう。
■『第80回 全国銘菓展』
会期：2026年 3月18日（水）〜3月23日（月）※最終日午後6時終了
※イートインラストオーダーは各日終了30分前
会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場
出展和菓子の一例
・東京都「とらや」
toraya_lab きんとん製 誕生の跫（たんじょうのあしおと）
573円 1個 （各日40点限り）※1人2点限り
・島根県「彩雲堂」
日本橋三越本店限定 トリケラトプスと恐竜たまご
1080円 2個セット
・京都府「聖護院八ッ橋総本店・nikiniki」
日本橋三越本店限定 ディノゾール
810円 2個セット（各日10点限り）
・神奈川県「豊島屋」
日本橋三越本店限定 半棹菓子 2種
a.太古の夜明け
b.発掘
各1404円 各半棹（長さ約11センチ）
鳩サブレー タイムトラベル
1944円／1缶 鳩サブレー8枚入り
・静岡県「菓子舗 間瀬」
日本橋三越本店限定 お花見ザウルス
864円 1個
・東京都「榮太樓總本鋪」
日本橋三越本店限定
a.あめのザウルス 紅
b.あめのザウルス 黄
各1080円各1個
・佐賀県「丸芳露本舗 北島」
日本橋三越本店限定 よりそい竜「こはる」
各486円（各日1種5点 合計25点限り）5種・各1個
※1人1点限り
・愛媛県「一六本舗」
日本橋三越本店限定
a.道後恐竜 湯の助
b.道後恐竜 湯の丸
各648円 各1個
・千葉県「なごみの米屋」
日本橋三越本店限定 ぴーレックス
501円 1個
・神奈川県「豊島屋」
日本橋三越本店限定 ハトザウルス
486円 1個
・京都府「聖護院八ッ橋総本店・nikiniki」
日本橋三越本店限定 ハナミザウルス
378円（各日10点限り）1個
・東京都「銀座 清月堂本店」
日本橋三越本店限定 カブキ座ウルス
651円 1個
・岡山県「廣榮堂本店」
日本橋三越本店限定 モモノサウルス
540円 1個
・島根県「風流堂」
日本橋三越本店限定 てぃらの
432円 1個
・山形県「乃し梅本舗 佐藤屋」
日本橋三越本店限定 モンテケラトプス
540円 1個
※価格はすべて税込
※画像はイメージ
※品切れの場合あり
※予告なく変更・中止となる場合あり
『全国銘菓展』は、1950年の初開催以来、日本の和菓子文化を紹介し、近年は「猫」「虹」「水族館」「宇宙」などの親しみやすいテーマで、幅広い世代に和菓子の魅力を発信してきた。
あわせて会場では、関連展示として“恐竜王国福井”の体験型コンテンツも用意。また、人気企画の「桜餅コレクション」や「どら焼きコレクション」や、各店を代表する銘菓やオリジナルの「御菓印」企画などもそろう。
■『第80回 全国銘菓展』
会期：2026年 3月18日（水）〜3月23日（月）※最終日午後6時終了
※イートインラストオーダーは各日終了30分前
会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場
出展和菓子の一例
・東京都「とらや」
toraya_lab きんとん製 誕生の跫（たんじょうのあしおと）
573円 1個 （各日40点限り）※1人2点限り
・島根県「彩雲堂」
日本橋三越本店限定 トリケラトプスと恐竜たまご
1080円 2個セット
・京都府「聖護院八ッ橋総本店・nikiniki」
日本橋三越本店限定 ディノゾール
810円 2個セット（各日10点限り）
・神奈川県「豊島屋」
日本橋三越本店限定 半棹菓子 2種
a.太古の夜明け
b.発掘
各1404円 各半棹（長さ約11センチ）
鳩サブレー タイムトラベル
1944円／1缶 鳩サブレー8枚入り
・静岡県「菓子舗 間瀬」
日本橋三越本店限定 お花見ザウルス
864円 1個
・東京都「榮太樓總本鋪」
日本橋三越本店限定
a.あめのザウルス 紅
b.あめのザウルス 黄
各1080円各1個
・佐賀県「丸芳露本舗 北島」
日本橋三越本店限定 よりそい竜「こはる」
各486円（各日1種5点 合計25点限り）5種・各1個
※1人1点限り
・愛媛県「一六本舗」
日本橋三越本店限定
a.道後恐竜 湯の助
b.道後恐竜 湯の丸
各648円 各1個
・千葉県「なごみの米屋」
日本橋三越本店限定 ぴーレックス
501円 1個
・神奈川県「豊島屋」
日本橋三越本店限定 ハトザウルス
486円 1個
・京都府「聖護院八ッ橋総本店・nikiniki」
日本橋三越本店限定 ハナミザウルス
378円（各日10点限り）1個
・東京都「銀座 清月堂本店」
日本橋三越本店限定 カブキ座ウルス
651円 1個
・岡山県「廣榮堂本店」
日本橋三越本店限定 モモノサウルス
540円 1個
・島根県「風流堂」
日本橋三越本店限定 てぃらの
432円 1個
・山形県「乃し梅本舗 佐藤屋」
日本橋三越本店限定 モンテケラトプス
540円 1個
※価格はすべて税込
※画像はイメージ
※品切れの場合あり
※予告なく変更・中止となる場合あり