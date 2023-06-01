【ユニボール ワン 3】 3月18日 発売 価格：1,430円 ギフトver.：1,980円

ユニボール ワン 3

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三菱鉛筆は、ゲルインクボールペン「uni-ball one（ユニボール ワン）」より、3色ボールペン「ユニボール ワン 3」を本日3月18日に発売した。参考価格は1,430円。「ギフトver.」も発売され、こちらの価格は1,980円。

今回発売されるのは、「ユニボール ワン」シリーズ初の3色ボールペン。シリーズの特徴であるオープンワイヤークリップを採用し、黒、赤、青のスタンダードな3色を搭載。、シンプルでストレートな回転繰り出し式のボディで、手帳に合わせて使うなど持ち運びもしやすい1本となっている。

また、「ギフトver.」としてランプホワイト、レコードブラックはパッケージ仕様となっている。クリップおよびカラー表示のリング・口金を、ランプホワイトはシャンパンゴールドに、レコードブラックはブラックとガンメタリックに塗装するなど、専用の特別仕様となる。

「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）

左から「ユニボール ワン 3」 グラスグリーン、シュガーブラウン、シャツブルー、ブリックレッド「ユニボール ワン 3」（ギフトver.） ランプホワイト、レコードブラック ※商品は箱入りです