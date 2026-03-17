憧れの先輩と念願の初デート♡「その服おしゃれですね」と褒めた私に、彼が放った【耳を疑う衝撃の発言】とは...！？一瞬にして恋心が冷めきった、まさかの展開に絶句！

その人は同じアルバイト先で働いている、いつもやさしくて頼りになる先輩。シフトがかぶるたびに少しずつ言葉を交わすようになり、私の心のなかではどんどん彼に対する憧れの気持ちが大きくなっていきました。

ある日のバイト終わり、2人きりになったタイミングで連絡先を交換。そこから毎日のようにメッセージのやり取りが続き、ついに休日に2人でお出かけすることになりました。

初めてのデート当日、私は鏡の前で何度も服装をチェックし、メイクにも気あいを入れて待ちあわせ場所へと向かいました。駅の改札前で待っていると、遠くからこちらに向かって歩いてくる彼を発見。

普段のバイトの制服姿とは違い、とても洗練されたコーディネートで、モデルさんのように素敵でした。私を見つけてやさしく微笑んでくれる姿に、今日は最高の1日になると胸を弾ませていました。