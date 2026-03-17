タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月17日、放送されます。今回は、熊本県熊本市にある“アットホーム”な飲食店が紹介されます。

【写真】ボリューム感ハンパない！ チャンポン、カレーも！

創業50年の同店は、店に入ってきた客に対して「おかえり〜」とあいさつ。店主の妻によると、「来たらみんなファミリー」と居心地のよさを大切にしているとのこと。

同店のメニューは60種類以上と豊富。50年味が変わっていないという豚ホルモンを使った「ホルモン煮込み定食」（780円、以下ランチ価格）のほか、チェダーチーズとシュレッドチーズで鶏ササミをはさみ揚げにする「ササミチーズカツ定食」（968円）、自家製タルタルソースがのった「チキン南蛮定食」（968円）が人気となっています。

また、国産豚肩ロースを使った「しょうが焼定食」（968円）、カキ、アサリ、イカなど魚介も多く入った「海鮮ちゃんぽん」（990円）、シャケの切り身を炒めた「シャケねぎ焼飯」（780円）など、近所の学生たちが満足するほどのボリューム満点のメニューもあります。

「いい加減なものは出さない」と料理にこだわる店主、「家の味をどうやって残すか。ずっと小さい頃からの夢」と、店と味を継承するべく奔走する店主の息子の姿も放送されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、タレントの伊集院光さん、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の数原龍友さん、アイドルグループ「日向坂46」の藤嶌果歩さんと山下葉留花さんがゲストとして出演します。