16日、沖縄県名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、研修旅行に来ていた女子高校生ら2人が死亡しました。船を運航していた団体によりますと、「最初の船が転覆して、それを助けようとして次の船も転覆した」との情報もあるということです。

■小型船2隻が転覆 女子高校生と船長が死亡

16日夜、沖縄県名護市の現場には。

川満万理佳記者（news zero）

「陸には2隻の船が引きあげられているのがわかります。それぞれ船体には『平和丸』、そして『不屈』の文字が確認できます」

船の状態を見てみると。

川満万理佳記者（news zero）

「上部が破損してしまっているのが確認できます。また、ドア枠のような黒い金属が途中から折れ曲がってしまっています」

京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船2隻が転覆した事故。乗っていた研修旅行中の高校生、武石知華さん（17）が死亡したほか、船長の金井創さん（71）が亡くなりました。

2人が乗っていたのは、普段、辺野古の工事に抗議する際、市民団体が使っている船。なにが起きたのでしょうか。

■船を運航する団体が会見「申し訳ありませんでした」

転覆した2隻の船の運航を行う、ヘリ基地反対協議会が会見を行いました。

船を運航する団体・仲村共同代表

「お二人の命が亡くなるという大変な事故を引き起こし、亡くなられたお二人、さらには関係者、ご家族、多くの方々に、大変な事態を引き起こしてしまったことに対する、おわびをまずは申し上げたいと思います。本当に申し訳ありませんでした」

高校生18人を乗せていた理由については。

船を運航する団体・浦島共同代表

「学校から『辺野古のことを学習したい』というオファーがあって、何年も前からやっています」

学校からの要望だったとしました。

■救急隊員に背負われている人や、足を押さえて歩く人も

16日昼過ぎの映像では、船は白い船底を上にして浮いていて、海上には、同じ状況の船が2隻ありました。周りにいる黒いゴムボートは、救助にあたる海上保安庁の船で、転覆した船をけん引し、移動させていきます。そして、陸の上では救助された人でしょうか。救急隊員に背負われている人や、足を押さえて歩く人もいました。

事故が発生したのは午前10時すぎ。「名護市辺野古沖で、『平和丸』と『不屈』が転覆した」と通報がありました。

現場は、沖縄本島の北部に位置する、アメリカ軍キャンプ・シュワブの沖合。このあたりは、普天間基地の移設をめぐり、埋め立て工事が行われている場所です。

転覆したのは「平和丸」と「不屈」という名前の2隻の船です。

このあたりでは市民団体による抗議行動が行われていて、今回転覆した小型船「平和丸」と「不屈」は、その抗議で使用しているものだったといいます。

事故発生から、およそ7時間半後。「不屈」の文字が刻まれた船が、海から引きあげられました。その前には、「平和丸」も陸にあげられていて…。

「港に引きあげた船を海上保安庁の職員が調べています」

当時、「平和丸」には、乗組員2人と武石さんを含む高校生が10人。「不屈」には、船長の金井さんと高校生8人が乗っていたといいます。

全員が海に投げ出され、その後、救助されたものの、武石さんと金井さんが死亡したほか、関係者によりますと、14人がケガをしているということです。

当時、武石さんは救命胴衣を着用していたことがわかっていますが、金井さんについては調査中だといいます。

■「助けようと…」2隻目も転覆か 高校では17日に説明会

海岸で、顔を覆っていたのは、亡くなった金井さんの知人ら。なぜ、船は転覆してしまったのでしょうか。

海上保安庁によりますと、2隻の船は、辺野古崎を出た後、「不屈」を先頭にして、「平和丸」が後に続くように、一列になって運航していて、長島の間を通った様子が確認できているといいます。その後、移設工事の様子などを見学し、旋回したということです。

船を運航する団体は。

船を運航する団体・浦島共同代表

「きょう、海況は悪くなかったと。船長も大丈夫だということで、出港の判断をされたと思う。突然高波がきて、そして最初の船が転覆して、それを助けようとして次の船も高波に襲われて転覆した」

先に金井さんが乗っていた「不屈」が転覆し、その後、助けに向かった、武石さんが乗っていた「平和丸」も転覆してしまったといいます。

16日、現場海域ではおよそ4メートルの風が吹いていて、波浪注意報が発表されていました。また、現場では、調査活動にあたっていた海上保安庁の小型ボートが転覆する事故も発生。海上保安官6人が乗っていましたが、全員が救助され、いずれも命に別条はないということです。

水難事故に詳しい専門家は、沖合は波が大きくなりやすいと指摘します。

日本水難救済会・遠山純司理事長

「特に沿岸部というのは磯波が発生する可能性がある。陸岸に近くなると波と波がぶつかって、寄せてくる波と反射する波がぶつかって大きな波になる可能性がある。（注意報発表時の出港は）絶対に避けなければなりません」

一方、亡くなった女子高校生が通っていた同志社国際高校は。

並木雲楓キャスター（news zero）

「亡くなった生徒が通っているこちらの学校では、あす、記者説明会が行われる予定です」

説明会は、17日の午前11時から行われるということです。

（3月16日放送『news zero』より）