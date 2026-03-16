渡辺美奈代、８人分の手作りランチ“岐阜タンメン”披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が15日、オフィシャルブログを更新。“８人分”の手作り昼食メニューを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「お昼ごはんの準備」と題してブログを更新すると、「お昼ごはんは岐阜タンメン」と報告。鍋で野菜や具材を煮込む調理中の写真や岐阜名物として知られる「岐阜タンメン」の商品パッケージの写真などを公開し、昼食作りの様子を紹介。
続けて「お昼ごはん８人分」と題したブログでは、「お昼ごはん ８人分のタンタン麺」と大人数分のランチを用意したことを明かした。野菜や豚肉、ヤングコーンなど 具材がたっぷり入り、優しい色合いのスープが食欲をそそる温かそうな岐阜タンメンの完成写真も披露。
最後は「ご馳走様でした」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「８人分！」「岐阜タンタン麺おいちそう」「とっても…とっても！美味しそう」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて「お昼ごはん８人分」と題したブログでは、「お昼ごはん ８人分のタンタン麺」と大人数分のランチを用意したことを明かした。野菜や豚肉、ヤングコーンなど 具材がたっぷり入り、優しい色合いのスープが食欲をそそる温かそうな岐阜タンメンの完成写真も披露。
最後は「ご馳走様でした」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「８人分！」「岐阜タンタン麺おいちそう」「とっても…とっても！美味しそう」などの声が寄せられている。