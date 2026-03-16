資産7億円の桐谷さん「株を安い時に買って持ってたら」 優待券で人気ラーメン屋デビュー
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が14日、自身のXを更新し、優待券で食べたラーメンを紹介した。
【写真】めっちゃ美味そう！桐谷さんが爆食いした人気店のラーメン
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「らあめん花月嵐デビュー フルキャストの株を安い時に買って持ってたら、去年5月にラーメンが食べられる優待を新設(今も総合利回り4%超)。去年9月に優待券が届いていたので13日自転車で自宅から十数分の東高円寺店へ」と報告。
続けて「優待券で昭和の中華そば920円を頂きました 右下はラーメンが食べられる優待券」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】めっちゃ美味そう！桐谷さんが爆食いした人気店のラーメン
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「らあめん花月嵐デビュー フルキャストの株を安い時に買って持ってたら、去年5月にラーメンが食べられる優待を新設(今も総合利回り4%超)。去年9月に優待券が届いていたので13日自転車で自宅から十数分の東高円寺店へ」と報告。
続けて「優待券で昭和の中華そば920円を頂きました 右下はラーメンが食べられる優待券」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。