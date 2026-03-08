8日、MLS第3節が行われ、アウェイのインテル・マイアミが1-2でDCユナイテッドを下した。



ハビエル・マスチェラーノ監督率いるインテル・マイアミのシステムは［4-2-3-1］。ボランチにはアルゼンチン代表のロドリゴ・デ・パウル、そしてトップ下にはリオネル・メッシが入った。



試合が動いたのは17分。ヘルマン・ベルテラメが敵陣でボールを奪ってショートカウンター。最後はデ・パウルが仕留めた。





そして27分に追加点。メッシがランニングで左サイドのポケットを取り、そのまま左足でフィニッシュ。正確なシュートがゴールに吸い込まれた。『BBC』によると、このゴールはメッシのキャリア通算899ゴール目となったようだ。バルセロナで672ゴール、PSGで32ゴール、インテル・マイアミで80ゴール、アルゼンチン代表で115ゴールを挙げている。インテル・マイアミは12日にナッシュビルとの対戦を控えており、この試合が記念すべき900ゴール目のゲームとなるかもしれない。メッシと何かと比較されることの多いクリスティアーノ・ロナウドは現在965ゴールを決めており、1000ゴールに向け前進している。同選手は2024年の9月に900ゴールに到達している。