「たべっ子どうぶつ」の世界観を体験！東京・大阪・愛知で「たべっ子どうぶつLAND CAFE」が期間限定オープン！
幅広い世代から支持されているギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」。その世界観が楽しめると人気を博したイベント「たべっ子どうぶつLAND」は累計来場者数32万人を突破した。今回、この“「たべっ子どうぶつLAND」の「美味しい体験」を全国へ”をコンセプトにしたテーマカフェが東京・大阪・愛知で開催される。
【写真で見る】「たべっ子どうぶつ」のどうぶつさんたちのかわいい！カフェメニュー
■「たべっ子どうぶつLAND」で人気を博したフード＆ドリンク
簡単なゲームができたり、かわいいフォトスポットで特別な写真が撮れたり、「たべっ子どうぶつ」の魅力を味わえるさまざまなプログラムが楽しめる「たべっ子どうぶつLAND」。期間限定のイベントながら連日多くの人が訪れ、その世界観を堪能した。この「たべっ子どうぶつLAND」の中でもひときわ人気だったのがイベント限定のフード＆ドリンク。
今回は「たべっ子どうぶつLAND CAFE」として、世代を超えて、みんなでわいわい楽しめるテーマカフェが開催される。
食事メニューでは「たべっ子どうぶつLAND」で大人気だった、らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの全4種から選べる「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」(各1980円)が楽しめる。すべてミネストローネ、ポテト、サラダがセットになっていて、しっかりおなかも満たされる。
デザートの注目メニューは「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」(3880円)。写真ではわかりにくいが、なんと高さ約35センチもある大きなパフェで、まさにきりんさんの首のよう。見た目はボリューム満点だが、さっぱりした味わいで最後まで飽きずに食べられる。名前の通り、みんなでシェアして楽しもう。
「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」(1580円)は、クレープにうさぎさんのバニラアイスがマッチ。キャラメル＆ホイップクリーム、ミックスベリー、はちみつバターの3種のソースが添えられているので、自由にソースをかけて味わおう。
ふわふわのスポンジを使ったデザートサンドは店舗ごとに内容が異なる。東京限定は「ぞうさんとひよこさんのふわふわチョコバナナサンド」(1580円)。バナナやカスタードとチョコレートソースを添えている。
愛知限定は「ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド」(1580円)が登場。ソウルフードとも言えるあんバターとふわふわスポンジがマッチ。
大阪限定は「かばさんとさるさんのふわふわフルーツサンド」(1580円)。ミックスジュースならぬ、色とりどりのフルーツをはさんだ、フレッシュな味わいがたまらない。
ドリンクでもかわいいどうぶつさんたちが登場。「どうぶつさんのホッとカフェラテ」(各880円)は、らいおんくん、きりんさん、ひよこさんから選ぶことができる。かわいいどうぶつさんの笑顔にホッとできるはず。
「まんまるおかおのフルーツ・オレ」(各980円)は、うさぎさん、ねこさん、さるさんから選べる。ミックスジュースのやさしい甘さと、まんまるなどうぶつさんたちのおかおに、心も和む。
「どうぶつさんのカラフルドリンク」(各880円)はカラフルな見た目が印象的。かばさん、ぞうさん、わにさん、それぞれをイメージしたカラフルなドリンクで、層になっているのでよく混ぜて飲もう。
また、カフェ内ではグッズも販売。ランダム全10種ある「マグネットバッジ」(500円)や、ランダム全56種の「おかおいっぱいいっぱいミニ巾着」(500円)は、どのどうぶつさんが出てくるかも楽しみ。
ほかにも「2WAYタンブラー ビスケット」(2800円)や「たべっ子どうぶつ 実写ぬいぐるみキーチャーム らいおん」(1500円)など、ファンにはたまらないものも。
カフェは事前予約ができ、事前予約(660円／1名)者限定で、フード＆ドリンクメニューを注文すると「オリジナルラテアート風ステッカー(全1種)」が1枚もらえる。また、フード＆ドリンクかグッズを2000円購入ごとに「実写4カットステッカー(ランダム全9種)」がもらえる。こちらはなくなり次第終了となる。
たべっ子どうぶつLAND CAFE 大阪
会期：開催中〜2026年3月29日(日)
場所： BOX cafe&space 天王寺MIO店
住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F
時間：11時15分~21時30分(75分入れ替え制)
たべっ子どうぶつLAND CAFE 東京
会期：開催中〜4月5日(日)
場所：BOX cafe&space GEMS
住所：渋谷店東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階
時間：11時~21時15分(75分入れ替え制)
たべっ子どうぶつLAND CAFE 愛知
会期：開催中〜3月29日(日)
場所：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
時間：11時15分~21時30分(75分入れ替え制)
予約方法：カフェ公式サイトから予約(先着順)。予約金：660円※予約特典付き※1申込につき、4席まで予約可
かわいいフードやドリンクは見ているだけでもワクワクする。おなかも満たされ、かわいい「たべっ子どうぶつ」の世界観を堪能できる「たべっ子どうぶつLAND CAFE」。ぜひ足を運んでみよう。
(C)ギンビス
※事前予約優先での案内。当日でも空きがあれば予約可。来店時、空席がある場合のみその場での案内も可能だが、予約優先。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
かわいいフードやドリンクは見ているだけでもワクワクする。おなかも満たされ、かわいい「たべっ子どうぶつ」の世界観を堪能できる「たべっ子どうぶつLAND CAFE」。ぜひ足を運んでみよう。
