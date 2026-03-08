◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

第６回ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）が７日、行われ、Ｃ組の日本は韓国との接戦を制し大会２連勝。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は１点を追う３回１死、右中間へ２試合連発となる同点ソロを放った。この回、３番のカブス・鈴木誠也外野手（３１）が１打席目から連発となるソロ、続くＲソックス・吉田正尚外野手（３２）もソロを放ち１イニング３発が飛び出した。４回に追いつかれたが同点の７回、鈴木の押し出し四球で勝ち越し、吉田の２点適時打で突き放した。韓国戦１１連勝（１分け挟む）とした日本は８日、オーストラリア戦に勝てば１位突破での準々決勝進出が決まる。

頭は冷静でも心は燃えていた。試合を振り出しに戻す大谷のアーチは、総立ちの右翼席に飛び込んだ。１点を追う３回１死走者なしの２打席目。先発右腕・高永表の１１９キロ変化球を振り抜き、２試合連続弾となった。「甘い球をしっかりいいスイングができたと思います」。興奮気味の一塁ベンチを、両手を使って制し「先制されてやばいやばいという、急ぎがちなリズムがあったと思う。少し落ち着いていこうかということ」と、リーダーらしい一面も見せた。

２死から同学年の誠也が２打席連続弾。吉田も２者連続弾で１イニング３発を放ってみせた。その後一度は追いつかれたが、７回に勝ち越して準々決勝進出に王手をかけた。２３年ＷＢＣと同じ３点差を逆転しての韓国戦勝利に「本当に素晴らしいゲーム。短期決戦中は、タフなゲームが何試合か必ずある。そういうゲームをものにして、チームでより結束力、チーム力が上がる気はする。本当に大きい」とうなずいた。

燃える理由があった。先発は花巻東（岩手）の３学年先輩の雄星。公式戦でともに戦うのは初めてだ。雄星は初回に３点を献上。まさかの立ち上がりとなったが、３回の大谷の同点弾で黒星が消えた。すると雄星はベンチで大谷に歩み寄ってハグ。「ありがとう」と伝えられた。雄星の背中を追って同校に進学した大谷は「緊張はしていたんじゃないかなと思う。それは仕方がないこと。少しでも助けになればうれしい」。苦しんだ先輩をバットで救った。

試合前は６日の台湾戦に続いてフリー打撃。右翼へ推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど、２６スイングで５本がサク越えで、大きな歓声を浴びた。２試合連続で試合前にフリー打撃を行うのは２３年ＷＢＣの準決勝、決勝以来３年ぶり。例年ならキャンプ中の時期とあって「体もスイング自体も定まっていない時期。大会期間中だけど、しっかり振るという意味では外で打つのもいい調整になる」。あくまで調整段階でありながら、アップをしていた韓国ナインの視線もくぎ付けにした。

フリー打撃後には、ナインに「ボール拾って！」と呼びかけて、裏方スタッフを気遣った。この日は２四球など全４打席で出塁し、２戦８打席で７度出塁。６打数５安打の打率８割３分３厘と止まらない。この日は全７安打、８打点はすべてメジャーリーガー。井端監督は「さすがのバッティングで感謝しています」と大谷をねぎらった。「天覧試合」となる８日のオーストラリア戦で勝てば、Ｃ組１位で準々決勝進出が決まる。勢いに乗った大谷が、連覇を狙うチームの先頭に立つ。（安藤 宏太）

◆８日の日本の１次Ｒ突破条件 開幕２連勝の日本は、ナイターで行われる８日のオーストラリア戦に勝てば準々決勝進出が決定する。８日のデーゲームで行われる韓国―台湾戦で台湾が勝った場合は、その時点で日本の２位以内での準々決勝進出が決定。韓国が勝っても日本がオーストラリアに勝てば１位での準々決勝進出が決まる。日本が勝ち上がった場合に準々決勝で対戦するＤ組は、現時点でベネズエラ、ドミニカ共和国が１勝。強豪との対戦が予想されている。

記録メモ 大谷（ドジャース）は３回、６日の台湾戦に続き、今大会２号となる同点ソロ。ＷＢＣでは２３年のオーストラリア戦で１本塁打しており、通算３本塁打となった。吉田（レッドソックス）も３回の１発で通算３本塁打で、ともに日本のＷＢＣ最多本塁打に並んだ。３本塁打はほかに多村仁（横浜）、筒香嘉智（Ｄ）、中田翔（日）がいる。