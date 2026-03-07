[3.7 ブンデスリーガ第25節](OPELアレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[マインツ]

先発

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 4 シュテファン・ポッシュ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・ムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 7 イ・ジェソン

MF 8 パウル・ネベル

MF 30 シルバン・ビドマー

FW 20 フィリップ・ティーツ

FW 23 シェラルド・ベッカー

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 48 K. Potulski

MF 15 レナード・マロニー

MF 24 川崎颯太

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 14 ウィリアム・ボービング

FW 26 サイラス・カトンパ・ムブンパ

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット

DF 14 ルカ・ジャック

DF 22 ロレンツ・アシニョン

DF 24 ユリアン・シャボット

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 10 クリス・フューリッヒ

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 26 デニズ・ウンダブ

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 2 アミーン・アル・ダキル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 29 フィン・イェルチュ

MF 28 ニコラス・ナルティ

MF 30 チェマ・アンドレス

FW 8 ティアゴ・トマス

FW 25 J. Arévalo

FW 27 バドレディン・ブアナニ

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります