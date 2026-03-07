マインツvsシュツットガルト スタメン発表
[3.7 ブンデスリーガ第25節](OPELアレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 パウル・ネベル
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 48 K. Potulski
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 26 サイラス・カトンパ・ムブンパ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 7 マキシミリアン・ミッテルステット
DF 14 ルカ・ジャック
DF 22 ロレンツ・アシニョン
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 10 クリス・フューリッヒ
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 26 デニズ・ウンダブ
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 2 アミーン・アル・ダキル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 29 フィン・イェルチュ
MF 28 ニコラス・ナルティ
MF 30 チェマ・アンドレス
FW 8 ティアゴ・トマス
FW 25 J. Arévalo
FW 27 バドレディン・ブアナニ
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります