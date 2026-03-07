（C）Project PRINCESS-SESSION

2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第45話のあらすじと先行カットが公開された。

TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。

このたび、第45話のあらすじ・先行カットが公開された。

＜第45話「Go Beyond」＞
花の騎⼠に返り咲いた姉妹に導かれ、みなもたちは塔の上部でバンド・スナッチと対峙します。奮戦する花の騎⼠たちですが、やはりバンド・スナッチには及びません。窮地に陥り、みなもたちは気付きます。プリンセスは、ミューチカラを⾼めた末に誕⽣するものだと。

