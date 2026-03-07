【フラワーミッフィー】タンポポとクローバーモチーフの新アイテムが3月13日発売！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年3月13日（金）より「タンポポ」と「クローバー」をモチーフにした新商品が販売される。
＞＞＞新商品やお買い上げ特典をチェック！（写真9点）
フラワーミッフィーでは2026年3月13日（金）より、人気の着せかえほわほわぬいぐるみ専用のお洋服「Flower Miffy 着せかえお洋服 ウエストマークワンピース」、「着せかえほわほわぬいぐるみ」を小さくしたようなデザインが特徴的なマスコット「Flower Miffy ほわほわマスコット ウエストマークワンピース」が販売される。
今回登場する着せかえお洋服は、春に黄色い花を咲かせる「タンポポ」と幸運の花言葉を持つ「クローバー」をモチーフにした、丸襟のシンプルなワンピース。着脱しやすいノースリーブタイプで、ウエストマークには立体的なタンポポやフェルト素材のクローバーのモチーフをあしらっている。襟元のフロッキー素材の白いボタンは、タンポポの綿毛やシロツメクサをイメージ。同日発売のマスコットは、おそろいのワンピースを着用している。
そして新商品の発売にあわせて、フラワーミッフィー各店では、商品を2200円（税込）以上お買い上げの方へ、「フラワーミッフィー オリジナルポストカード（非売品）」がプレゼントされるキャンペーンを実施する。
春の訪れを感じられるようなフラワーミッフィーの新商品といっしょに、ぽかぽかとした陽気の季節のお出かけを楽しもう。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
