「俺の胃袋は宇宙だ！」草剛主演の伝説的ドラマ「フードファイト」がHuluで一挙先行配信決定
草磲剛さんが主演を務め、2000年と2001年に日本テレビ系列で放送されたドラマ「フードファイト」シリーズが、3月6日よりオンライン動画配信サービス「Hulu」にて一挙先行配信されることが決定しました。
■ 長らく視聴できなかった「幻の名作」が令和に蘇る
2000年に連続テレビドラマとして放送された「フードファイト」。主人公の井原満（草磲剛さん）は、食品会社の清掃員として働く一方、同社の地下で行われている政財界の大物だけが参加できる闇の大食い賭博ゲーム「フードファイト」の完全無敵のチャンピオンというもうひとつの顔がありました。
次々と現れる刺客との命懸けの大食いバトル、そして勝利の際に放たれる「俺の胃袋は宇宙だ！」という決め台詞は、当時の視聴者に強烈なインパクトを与え、一大センセーションを巻き起こすなど大ヒットを記録しましたが、諸事情により続編の制作や再放送はおろか、VHS化・DVD化・ネット配信もされず。事実上の「封印作品」として長らくファンの間で語り継がれてきた伝説の作品です。
■ 深田恭子に宮沢りえ、木村拓哉が九官鳥……豪華すぎるキャスト陣も話題に
本作の魅力は、「101回目のプロポーズ」「ひとつ屋根の下」などで知られる野島伸司さんが担当した企画・脚本と、その豪華なキャスティングにもあります。
深田恭子さん、宮沢りえさんをはじめ、筧利夫さん、田辺誠一さん、八千草薫さん、佐野史郎さんらがレギュラー出演。さらに満が飼っている九官鳥「九太郎」の声は、木村拓哉さんが担当していました。
また、大食いバトルの対戦相手となるゲスト陣も、市川染五郎さん、さだまさしさん、安達祐実さん、泉ピン子さん、桂歌丸さん、萩本欽一さんなど、非常に個性的で豪華な顔ぶれが揃っています。
さらに主題歌は、野島伸司さんが作詞を手掛けたSMAPの「らいおんハート」。物語の世界観に寄り添う珠玉のバラードとして、ミリオンセラーを記録しました。
■ 配信に沸き立つSNS
今回の配信決定に際し、主演の草磲剛さんは「今、改めてこの作品が配信されることをとても嬉しく思っています！撮影当時を振り返ると、深田恭子さんと香港で撮影した思い出がとても楽しくて今でも覚えています！すごく懐かしく感じますね。野島伸司さんの脚本は唯一無二の世界観で、若かりし僕の心を心底ふるわせていただきました。時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです」と喜びのコメントを寄せています。
この一報が「新しい地図」の公式Xおよび公式サイトにて発表されると、SNS上では「昔のドラマ見れるの嬉しい」「DVDもしくはBlu-ray化を！」といった、歓喜の声が続々。いかにファンが本作の配信を望んでいたかが良く分かります。
今回Huluで配信されるのは、連続ドラマ版（全11話）に加え、スペシャルドラマ版の「香港死闘篇」（全1話）と「深夜特急死闘篇」（全1話）の全13エピソード。3月6日よりオンライン動画配信サービス「Hulu」にて配信開始です。
伝説の名作 #フードファイト
🎊Huluで3/6(金)一挙先行配信🎊
⋰#草剛 “時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマ”💥
主題歌はSMAP「らいおんハート」
⋱
経営難の孤児院を救うため、命懸けの大食いバトルゲームで賞金を稼ぐ男を、草剛が熱演──#木村拓哉 が担当した九官鳥の声にも注目🗣️ pic.twitter.com/xscH2hGxot
— Hulu Japan (@hulu_japan) March 5, 2026
草剛主演「フードファイト」シリーズ（2000、2001年放送）が3月6日（金）からHuluで一挙先行配信決定！https://t.co/09TrXNfh5C#新しい地図#atarashiichizu#草剛#TsuyoshiKusanagi pic.twitter.com/duOeQssPpc
— 新しい地図 (@atarashiichizu) March 5, 2026
＜参考・引用＞
Hulu Japan（@hulu_japan）
新しい地図（@atarashiichizu）
新しい地図公式サイト「NEWS」
