【熾烈】はなんて読む？激しい様子を表す漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「熾烈」はなんて読む？
「熾烈」という漢字を見たことはありますか？
なかなか目にすることのない漢字かもしれませんね。
しかし、誰しもがその意味に触れる機会があるでしょう。
いったい、「熾烈」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しれつ」でした！
熾烈は、競争や闘争が激しいさま、またはその様子を非常に強く表現する言葉です。
例えば、スポーツやビジネスなどの世界で「熾烈な戦いが繰り広げられた」などと用いられます。
また、物語やドラマのなかで、激しい戦闘や争いの様子を描写する際にも使われることがあるそうです。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部