スヌーピーやオラフ、ルーシー！「PEANUTS」全6キャラ“推し色”で選べるクリアランチグッズがかわいすぎる
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の仲間たちをそれぞれのイメージカラーで表現した「カラーシリーズ」のランチグッズが、スケーターから登場した。トレンドのクリア素材を採用した透明感のあるデザインで、全6色×4アイテムのラインナップ。新生活が始まるこの時期にぴったりの、ポップで楽しいコレクションを紹介しよう。
【写真】「ピーナッツ カラーシリーズ」全6色のランチグッズを見る
■オラフにルーシーも！全6色×4アイテムのランチグッズ
ラインナップは、「ブローボトル」、「アクリルコップ」、「シールボックス」、「ビニールランチバッグ」の4アイテム。カラーは全6色で、スヌーピーはホワイト(クリア)、ウッドストックはイエロー、チャーリー・ブラウンはレッド、ライナスはブルー、ルーシーはピンク、オラフはグリーンと、それぞれの個性がそのまま色に反映されている。
そして、鮮やかなカラーリングに対してイラストは黒のラインアートとシンプルで、コミックの吹き出しがそのままデザインに落とし込まれている。大人が持っても浮かない、スタイリッシュな仕上がりだ。
「スタイリッシュブローボトル」(1870円)は、容量500ミリリットルの軽量プラスチック製。ステンレスのフタが高級感を添え、茶漉しフタ付きなので水出し茶やフレーバーウォーターもそのまま持ち歩ける。クリア素材越しにドリンクの色が映えるのも楽しい。
「ビニールランチバッグ」(1265円) は、水に強いビニール素材のトートバッグ。ランチバッグとしてはもちろん、プールや海でのレジャーバッグ、スパバッグとしても活躍する万能選手だ。
「アクリルコップ」(858円)は、ガラスのような透明感がありながら軽くて割れにくいアクリル樹脂製。容量280ミリリットルで、底面がキラキラと光を反射する仕上がり。
「シールボックス 500ミリリットル(2個入り)」(1100円)は、お弁当箱としても食材の保存容器としても使える実力派。フタをしたまま電子レンジ加熱が可能で、使わないときは入れ子式にコンパクト収納できる。
ボトルからバッグまで同じキャラクターでフルセットそろえるもよし、スヌーピー×ウッドストックのように推し同士を組み合わせるもよし。好きなキャラクター＆カラーでそろえたランチグッズなら、毎日のお弁当タイムがさらに楽しくなりそう。
全4アイテムをフルセットでそろえても合計5093円。1アイテムから気軽に取り入れられるので、まずはボトルやコップなど、気になるアイテムからはじめてみて。商品はスケーター公式オンラインショップ、および全国の雑貨店・量販店で発売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
