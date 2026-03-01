小塚崇彦さんがX更新

フィギュアスケート女子で五輪2大会連続出場の安藤美姫さんの言葉が、話題となっている。三浦璃来・木原龍一組がミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したことでペアへの注目が高まる中、木原の元パートナー・高橋成美さんに敬意に満ちたコメントを発した。これを受け、男子の五輪スケーターは「この人なくして、今のスケート界無いよ」と安藤さんにメッセージを送った。

安藤さんと高橋さんは26日、TBS系「ひるおび」に生出演。りくりゅうの話題の中で、安藤さんは「ここでちょっと言わせていただいてもいいですか」と自ら切り出し、こう続けた。

「木原選手が今あるのって、ここにいる高橋選手が最初のパートナーだったからだと私はすごく思っていて。彼の未熟なところを、もう出来上がっていた選手が支えていたからこそ、オリンピック代表にもなれたんだと思う。だから私は、彼が高橋選手に出会わなければこの道は開かれていないと、正直思っています」

この言葉に高橋さんは号泣。ネットでも話題となった。2010年バンクーバー五輪男子代表の小塚崇彦さんは27日に自身のXを更新。「ちょっとここで言わせていただきたいですが笑」と安藤さんの切り出し方を引き合いに、次のようにつづった。

「ほんと美姫って世の中に切り込むの上手いなと思う。 2003-4年から始まったスケート界のフィーバーも、中京大の流れも、この人なくして、今のスケート界無いよ。ってソックリお返ししとくよ！」

女子で史上初めて4回転ジャンプに成功し、2013年12月に引退した安藤さん。日本フィギュアの歴史に欠かせない名スケーターで、X上には「自分が1番最初にスケートにハマるきっかけをくれたのは美姫ちゃんでした」「先駆者がいるから今があるのです」などの声が上がっていた。



