「コラ」はなんの略？「雑コラ」って言葉聞いたことない...？【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「コラ」はなんの略語？

「コラ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、フランス語をもとにした言葉です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「コラージュ（collage）」を略した言葉でした！

コラージュとは、フランス語の「coller（糊付け）」に由来する言葉で、新聞や雑誌、写真、布など、さまざまな素材を切り抜いて台紙に貼り、1つの作品に仕上げる美術技法のことです。

最近では、コンピューターで複数の画像を組みあわせることも指しており、例えば、誰もが手抜きで作っていると思うほど“雑すぎるコラージュ”のことを「雑コラ」と表現する場合もありますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

