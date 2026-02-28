「コラ」はなんの略？「雑コラ」って言葉聞いたことない...？【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「コラ」はなんの略語？
「コラ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、フランス語をもとにした言葉です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「コラージュ（collage）」を略した言葉でした！
コラージュとは、フランス語の「coller（糊付け）」に由来する言葉で、新聞や雑誌、写真、布など、さまざまな素材を切り抜いて台紙に貼り、1つの作品に仕上げる美術技法のことです。
最近では、コンピューターで複数の画像を組みあわせることも指しており、例えば、誰もが手抜きで作っていると思うほど“雑すぎるコラージュ”のことを「雑コラ」と表現する場合もありますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部