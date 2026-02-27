え…？


「お前といるとストレス溜まるんだよ！」

付き合っていた時の夫は、まめで、気遣いができて、理想の人だったのに…。

妊娠中に無職になり、就活もせずギャンブル三昧。婚姻届けを出してからまるで別人になってしまった夫。

それでも「子どもが生まれたら変わってくれるだろう」と信じて日々を送る妻・カコでしたが、夫の支配と暴言は続きます。

そんなモラハラ夫と、我慢を重ねながら日々を過ごすカコの様子を描いたセミフィクションの作品です。

夫が自分のことをやたらと話す様子を怪しく思い、スマホを見たら不倫が発覚。カコは、自分の母に夫を問いただしてもらい、謝罪をさせました。その後しばらく別居し、改めて夫と話し合おうとしたところ、第一声が「携帯を見たお前が悪い」。自分が被害者だと言い張る夫にカコはあきれ果て、自分が大きな間違いをしたことに気が付くのでした。

※人のスマホを勝手に見る行為は法律（不正アクセス禁止法）違反になる可能性があります

カコマツ：一児のシングルマザー。インスタやライブドアブログ「面白おかしく生きるカコマツブログ」にて日常や育児の漫画を更新中。Instagram: @kaco_ma_tsu

著＝カコマツ／『モラハラ夫討伐日記　〜「今日からお前は奴隷だから」で始まった結婚生活を、離婚裁判で終わらせた話〜』