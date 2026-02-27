プルオーバーもボトムスも550円！バースデイの「冬物最終うりつくし」セールは3月1日まで。
しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」は、2026年2月25日から3月1日まで「冬物最終うりつくし」セールを開催しています（宮崎県・鹿児島県・沖縄県は除く）。
肌着は2枚組429円、パジャマは770円
特に注目したいのは、"550円アイテム"です。
・プルオーバー（80／90／95cm）
・ボトムス（80／90／95cm）
・帽子（52cm）
・敷きパッド（70×120cm）
・スリーパー
・毛布
また、肌着は429円に値下げされています。2枚組のシャツ肌着やロンパス肌着（80／90cm）、ファイバーヒート肌着（100〜130cm）が対象です。
キッズ・ジュニア向けアイテムは770円の商品が充実しています。プルオーバー（100〜150cm）、ボトムス（100〜120cm）、パジャマ（100〜120cm）、ブーツがあります。
ほか、ジュニア向けのボトムス（130〜150cm）は990円、ジャケットは1639円です。ジャケットは90cmから140cmまで幅広いサイズ展開です。
なお、店舗により在庫内容が異なります。なくなり次第終了となります。
セール実施店舗は公式サイトから確認できます。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）