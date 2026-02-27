プルオーバーもボトムスも550円！バースデイの「冬物最終うりつくし」セールは3月1日まで。

しまむらグループのベビー・トドラー用品の専門店「バースデイ」は、2026年2月25日から3月1日まで「冬物最終うりつくし」セールを開催しています（宮崎県・鹿児島県・沖縄県は除く）。

肌着は2枚組429円、パジャマは770円

特に注目したいのは、"550円アイテム"です。

・プルオーバー（80／90／95cm）

・ボトムス（80／90／95cm）

・帽子（52cm）

・敷きパッド（70×120cm）

・スリーパー

・毛布

また、肌着は429円に値下げされています。2枚組のシャツ肌着やロンパス肌着（80／90cm）、ファイバーヒート肌着（100〜130cm）が対象です。

キッズ・ジュニア向けアイテムは770円の商品が充実しています。プルオーバー（100〜150cm）、ボトムス（100〜120cm）、パジャマ（100〜120cm）、ブーツがあります。

ほか、ジュニア向けのボトムス（130〜150cm）は990円、ジャケットは1639円です。ジャケットは90cmから140cmまで幅広いサイズ展開です。

なお、店舗により在庫内容が異なります。なくなり次第終了となります。

セール実施店舗は公式サイトから確認できます。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）