単なるデニムじゃない「365日頼れる」1軍デニムの新名品





1年中の相棒「新しいブルーデニム」

合わせる服に悩まない、だけじゃない。これから手元に置くべきは、 気楽に穿ける手軽さはそのままに、スタイルに確かな「＋α」をもたらす1本。スラックス顔負けのドレス仕立てから、 究極の脚線を生むハイライズ、メンズならではの絶妙な余白まで。 素材感、落ち具合、そして構築的なデザイン。365日のスタイリングを支え抜く高スペックな新作リストをここに。







スラックス工場で縫製した「由緒正しきブリーチデニム」

ブリーチタックデニムパンツ／BARNSTORMER（UTS PR） ドレス仕立てのチノパンで有名な、「BARNSTORMER」からブリーチデニムが登場。ツープリーツ＆ゆるめのテーパードのスマートな形により、どう着ようと気品のある佇まい。







美脚に特化したスーパーハイライズの「RIBCAGE」

ブルーワイドデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） レディースラインの中で最もハイウエストな12インチライズのワイドデニム。高いウエスト位置を強調しつつ、ヒップは引き締めるため、はくだけで美しい脚線に。





（デニムのプライスなど詳細へ）

【全14のアイテムとスタイル一覧】≫「ただのシンプル」との違いは？ デニムが上手くなる「単純な服」とデニムの選び方



