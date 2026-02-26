【Dr.STONE】最終章第3クールは4月2日（木）の22時より放送開始！ 先行上映会開催決定
アニメ「Dr.STONE」の最終章となる最終ファイナルシーズン第3クールが4月2日（木）夜22時よりTOKYO MX他にて放送開始が決定した。そして、この放送開始に先駆けて、3月21日（土）に全国5大都市の映画館でどこよりも早く、最終ファイナルシーズン第3クールを鑑賞できる先行上映会の開催も決定した。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びた石の世界（ストーンワールド）に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。そして、物語の最終章となる第3クールが4月に放送されることが決定し、大きな注目を集めている。
このたび、アニメ『Dr.STONE』の最終章となる最終シーズン第3クールが4月2日（木）夜22時よりTOKYO MX他にて放送開始が決定した。そして、この放送開始に先駆けて、3月21日（土）に全国5大都市の映画館でどこよりも早く、最終シーズン第3クールを鑑賞できる先行上映会の開催も決定。上映後には、石神千空役・小林裕介、七海龍水役・鈴木崚汰が登壇する舞台挨拶を予定している。
全人類石化の黒幕・ホワイマンが月にいると突き止めた千空は、Dr.ゼノと最強タッグを組み、全ての謎を暴くため月面着陸計画を始動。
いよいよ最終クールを迎えるアニメ『Dr.STONE』。石の世界で繰り広げられる壮大な物語は4月2日（木）22時より放送開始。
そして4月2日（木）の放送に先駆けていち早く、アニメ『Dr.STONE』最終ファイナルシーズン第3クールの1話〜3話を鑑賞できる先行上映会が、3月21日（土）に開催されることが決定した。
上映後には、石神千空役・小林裕介、七海龍水役・鈴木崚汰が登壇する舞台挨拶の実施も決定。アニメ最終章となる第3クールに向けて意気込みを語る。
また、TOHOシネマズ日比谷で行われる舞台挨拶の模様は、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズなんば（大阪）、ミッドランドスクエアシネマ（名古屋）、TOHOシネマズすすきの（札幌）、TOHOシネマズららぽーと福岡の全国5大都市にて同時中継も実施。
さらに、入場者特典として特製ポストカードをプレゼント。映画館の大スクリーンとリッチな音響で観られる貴重な機会を、ぜひお楽しみに。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
