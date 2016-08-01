ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が25日、東京都内のホテルで解団式に臨んだ。フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）は、解団式後に日本記者クラブと外国特派員協会で行われた記者会見にも出席。2人でペアの指導者になる将来像や今後の展望、注目の的となった2人の関係性についても打ち明けた。

日本中が気になっていた、りくりゅうへの“禁断”の質問が飛び出した。日本記者クラブで行われた会見の終盤、結成から7年間で育んだ2人の関係性について「兄妹？友人？夫婦漫才？」と問われた。三浦は木原と見つめ合い「それを超えているよね。一緒にいて当たり前、家族みたいな」と返答。さらに2人で「ご想像にお任せします」と笑い、明言を避けつつ含みを持たせた。

今や時の人。午前中に解団式、午後は会見を2件はしごと大忙し。質問に2人で視線を合わせてからほほ笑み合って答えたり、撮影時に木原が三浦のメダルのひもを直してあげたりと、仲睦まじい様子を何度も見せた。自分へのご褒美として、キャンピングカーで米国横断したいと話していた木原。「私は寝てるだけになるから」と三浦から断られたことを明かした。こちらは息ぴったり…とはいかなかったようだ。

そんな2人には、日本を“ペア大国”にするという大きな夢がある。木原は「将来的には2人でペアの指導者になりたい」と育成に意欲を示した。ペアの練習は危険を伴うため専用のリンクを増やす必要があり、日本には専門の指導者も少ない。現状は発展途上の段階で「自分たちが指導できるようになれば、ペアを習うハードルが高いという要因を一つ消せる」と近い将来を思い描いた。

それには三浦も「私は助けられるように付いていく」と同調。木原も「女性パートは三浦選手の方が分かっているので、一人でするより一緒にコーチングしていきたい」と指導者としてもペアの継続を望んだ。

3月24日開幕の世界選手権（プラハ）は、エントリーしているが出場は未定。4年後のフランス・アルプス五輪についても「全く考えられていない」という。その中で三浦は「一つ言えるのは、木原選手が引退する時は私も引退する時。違う人と組んで続けることは絶対ないです」と言い切った。一生を添い遂げるかのような永遠の誓い。2人の関係性に終わりはなく、これからも同じ道を歩んでいく。