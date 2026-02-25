ONE PIECE×クロックス新作登場！麦わらの一味コラボシューズ特集

クロックスから人気TVアニメ『ONE PIECE』とのスペシャルコレクションが登場。ルフィやチョッパー、サウザンド・サニー号をモチーフにしたクロッグやジビッツ™チャームなど、ファン心をくすぐるラインナップが揃います。親子で楽しめるサイズ展開やカスタマイズできるアイテムも魅力。足元から物語の世界観を楽しめる限定コレクションです♡

ONE PIECEコラボクロッグ

ワンピースルフィクラシッククロッグ



価格：11,000円（税込）

モンキー・D・ルフィをモチーフにしたレッドカラーのクラッグ。

ストラップにはルフィの黄色い腰巻をイメージしたキャンバス素材を使用し、麦わらの一味の海賊旗をかたどった限定リベットを配置しています。

麦わら帽子や手配書など全8種のジビッツ™チャーム付きです。

サイズ：22cm～31cm

キッズワンピースルフィクラシッククロッグ



価格：8,800円（税込）

ルフィモデルのキッズサイズも展開。親子でリンクコーデを楽しめる一足です。

サイズ：18cm～21cm

ワンピースサウザンド・サニー号クラシッククロッグ



価格：13,200円（税込）

麦わらの一味の船サウザンド・サニー号をモチーフにしたデザイン。両サイドには船体をイメージしたプリントを施し、後部には立体的な舵モチーフを配置しています。

折りたためる可動式の3Dセイルジビッツ™チャーム付きの特別仕様です。

サイズ：22cm～31cm

ワンピースチョッパークラシッククロッグ



価格：11,000円（税込）

トニートニー・チョッパーの顔を全面にデザインしたインパクトのあるモデル。

バックストラップにはイエローとホワイトのストライプ柄を採用し、リベット部分には実際に収納できるブルーのポーチが付いています。

サイズ：22cm～31cm

キッズワンピースチョッパークラシッククロッグ



価格：8,800円（税込）

チョッパーモデルのキッズサイズも展開。遊び心あふれるデザインで親子コーデにもおすすめです。

サイズ：18cm～21cm

カスタムできるジビッツ™チャーム

ワンピースルフィ5パック



価格：2,420円（税込）

ルフィの麦わら帽子や電伝虫などをセットにしたチャームセット。コラボクロッグをさらに楽しくアレンジできます。

ワンピース5パック



価格：2,420円（税込）

麦わらの一味をモチーフにしたチャームが揃うセット。キャラクターの世界観をまとめて楽しめます。

ジビッツ™チャーム単品



価格：各660円（税込）

お気に入りのキャラクターを自由に組み合わせて、自分だけのクロックスに仕上げることができます。

足元から冒険気分を楽しもう

ONE PIECEとクロックスのコラボコレクションは、遊び心あるデザインと履き心地の良さを兼ね備えた特別なラインナップ。

クロッグとジビッツ™チャームを組み合わせれば、自分らしいアレンジも楽しめます。

ファンはもちろん、キャラクターアイテムが好きな方にもおすすめのコレクションです♪お気に入りの一足を見つけて、毎日のコーデに取り入れてみてください。