犬小屋の上で寝そべる「スヌーピー」をレゴで再現！ファンの情熱から生まれた“初コラボ”がステキすぎる
レゴグループとコミック「PEANUTS」による初のコラボレーション「レゴ(R)アイデア ピーナッツ：スヌーピーの犬小屋」(1万2980円)が、2026年6月1日(月)に発売される。犬小屋の上で寝そべるスヌーピーやタイプライターに向かう姿など、ファンにはたまらない名シーンをレゴブロックで再現できる大人向けセットで、2026年2月14日より予約受付がスタートしている。
【写真】犬小屋の上で寝そべるスヌーピー＆ウッドストックも！各ポーズの詳細をチェック
■「自分用」に作ったスヌーピーが世界初のコラボに。ファン発の誕生ストーリー
このセットの原案をデザインしたのは、アトランタ在住のレゴ(R)ファン、ロバート・ベッカーさん。レゴブロックとスヌーピーをこよなく愛する同氏は、あるとき自分だけのレゴ(R)製スヌーピーを作ろうと思い立った。しかし、誰もが知るキャラクターをブロックで表現するのは想像以上に難しく、試行錯誤の連続だったという。
当初はあくまで「自分用」として楽しんでいたが、完成した作品を見た家族から1年をかけて説得を受け、ファン考案のデザインから公式製品化を目指すプラットフォーム「レゴ(R)アイデア」に投稿。するとたちまち注目を集め、1万票もの支持を獲得し、レゴグループとピーナッツ初の公式コラボセットとして製品化が決定。ベッカーさんは「スヌーピーが公式のレゴ(R)セットになるなんて、この上なくうれしい」と喜びを語っている。
■寝そべる、タイプする、立ち上がる──“お気に入りのポーズ”で飾れる楽しさ
964ピースで構成された本セット。組み立てたスヌーピーは首と脚が可動するため、さまざまなポーズでディスプレイを楽しめる。
なかでもファンの心をわしづかみにするのが、犬小屋の上でおなかにウッドストックを乗せて寝そべるポーズ。原作でもおなじみのあのシーンが、レゴ(R)で見事に再現できる。ほかにも、レゴブロック製のタイプライターに向かって文字を打つ“小説家スヌーピー”、すっと立ち上がった姿など、気分やインテリアに合わせてポーズを変えられるのがうれしい。
さらに犬小屋の内壁を開くと、星空の背景が出現。その前にスヌーピーとウッドストックを並べれば、星空の下でマシュマロを焼くほっこりシーンも再現可能。ディスプレイを変えるたびに違う物語が生まれる、そんなセットに仕上がっている。
「レゴ(R)アイデア ピーナッツ：スヌーピーの犬小屋」は予約受付中で、一般販売は2026年6月1日(月)から。レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、Amazonレゴ(R)ショップ、楽天レゴ(R)ストアのほか、全国のレゴ(R)製品取り扱い店舗で購入できる(※一部店舗により予約販売の日時が異なる場合あり)。ファンの情熱が形になったレゴセット、気になった人はぜひチェックしてみて。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
