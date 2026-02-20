〈「自殺未遂までするバカだった」腹水でお腹がスイカのように膨らみ、息切れも激しい…末期がんの女性が最後に告白したこと〉から続く

難病の子どもたちの夢を叶える活動を行う団体「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）。初代事務局長を務めた大野寿子さんは約3000人もの子どもたちの夢を叶え、多くの人々に慕われてきた。しかし、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告されてしまう。

【画像】難病の子どもたちの夢を叶える「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」の初代事務局長を務めた大野寿子さん

そんな大野さんの最期の日々に密着した感涙のノンフィクション『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）が好評発売中。

今回は、ユーイング肉腫という難病を発症した青年の最後の夢を叶えるために、大野さんが奮闘したエピソードを抜粋して紹介する。

◆◆◆

「聞いたこともない病名で驚きました」

2000年、大野寿子にとって特に印象深い依頼が入った。

国立がん研究センター中央病院に入院している難病の子が、兄弟に会いたがっているというのだ。

入院していたのは山形市の庄司真也である。1982年に生まれ、蔵王（現・山形明正）高校2年の夏、ユーイング肉腫と診断される。母の恵子が振りかえる。

「少し前から腰が痛いと言いだして、歩けなくなったんで、近くのクリニックで診てもらったら、山形大学医学部附属病院に行くようにって。そこで調べたら、肉腫だって。聞いたこともない病名で、ただ驚きました」

すでにステージ4で危険な状態だった。国立がん研究センターを紹介してもらい、転院したのが10月である。恵子は山形から付きそい、最初は東京の親類の家、その後、患者家族用の宿泊施設「ファミリーハウス」に泊まっている。

「かなり厳しい状況だというのは本人もわかっていたと思います。悔しいって口にしたのを覚えています。高校の担任が好きな先生だったようで、『やっといい環境になったのに、悔しい』って」

高校2年生である。未来は大きく開けているはずだった。「悔しい」思いをして当然である。抗がん剤治療で頭髪は完全に抜けた。

「だいぶしんどそうにしていました。大変だったと思います」



高2でユーイング肉腫と診断された庄司真也さん（遺族提供）

山形まで最低40万円はかかる特別な車

治療の効果は上がらず、体調は悪化していく。2000年の正月も病室で迎えた。4歳上の姉と一つ違いの兄が山形からやって来て、姉兄との時間を楽しんだ。

年明けから悪化するばかりだった体調が、2月に入って少し落ちついた。看護師が言った。

「顔色がいいから、ひょっとするとうちに帰れるかもしれませんね」

すると真也は「かあちゃん、うちに帰りたい」と口にした。

山形まで普通の車で移動できる体調ではない。特別な医療機器を運べる車を借りると片道最低40万円はかかる。恵子は「がんの子どもを守る会」からMAWJを紹介してもらい、電話した。寿子はすぐに病院に駆けつけ、真也に確認した。

「山形に帰りたいんだよね」

「はい。帰れるんなら、やっぱり帰りたい」

真也ははっきりと答えた。恵子はこのやりとりを鮮明に記憶している。

「病室に入ってきた大野さんはすごい笑顔で、元気というか、エネルギッシュというか。真也はジャイアンツの松井（秀喜）選手が好きで、病室にも何かその関係のものを置いていたんです。大野さんがそれを見て、『野球が好きなんだね』って声をかけてくれて……」

寿子は腕時計をプレゼントした。真也は「え？ いいんですか」と言って相好を崩した。

実家まで帰ることができるか、時間との闘い

担当の医師によると、すでに何が起きても不思議ではない状態だ。この時期を逃せば、もう実家には帰れない。早ければ早いほどいいという。寿子は、進行中だった他のプロジェクトをいったん停止し、この帰省を最優先で進めようと決めた。時間との闘いになった。

真也は横になって、モルヒネの点滴をしながら移動する必要があった。飛行機や電車では難しい。寿子たちが調べると、神奈川県に介護用リフトカーを貸してくれる会社があった。そこで特別仕様の車をチャーターし、寿子は2月17日、病院に真也を訪ねた。

「山形に帰れるよ。明日出発ね」

「本当？」

真也が飛び跳ねるのではないかと思えるほどの声をあげた。

山形に向けて出発したのは18日の午前8時半である。

高速道路を走って山形に向かう。途中、恵子は携帯電話で実家の家族とやりとりし、真也に声をかけた。

「今、ビクターをお風呂に入れてるって。無理矢理捕まえて、入れてるって」

ビクターは真也が可愛がっていた黒ネコである。せっかく真也に会うのなら、きれいにしておいた方がいいと思い、家族が風呂に入れたようだ。恵子が回想する。

「私も家族もうれしかったんです。今、どこにいる、ここまで来たよ、あとどれくらいで着くよ、とかね。真也も楽しそうにしていました」

途中、真也もhideのファンだとわかった。寿子はインターチェンジでX JAPANのカセットテープを買い、車内で流した。このギタリストは2年前に亡くなっている。寿子は貴志真由子（以前、寿子が夢の実現を手助けした少女）との交流を思いだした。

酸素吸入マスクを付け、息も絶え絶え

福島県に入ると、雪が舞い始めた。真也が窓の外を見た。

「雪だ、雪だよ。お母さん」

サービスエリアでリフトカーの運転手が雪をかき集め、車内の真也に手渡した。雪はすぐに解けていく。真也はじっと掌の雪を見つめていた。

山形に入るとすっかり銀世界だった。

家では姉と兄が料理を作って待っていた。真也は2泊し、ビクターを抱いて、家族だけでなく高校の友人たちとも交流した。

真也は貯めていた小遣いを恵子に渡し、「これで好きなスニーカーを買って」と言った。

母にプレゼントがしたかったようだ。

かけがえのない時間は直ぐに過ぎた。帰りは（MAWJスタッフの）岡林が迎えに来た。雪の深さに驚いた。

20日に東京の病院に戻ると、真也の体調は急激に悪くなった。帰省が負担になった可能性がある。恵子は「後悔してないかい」とたずねた。真也は首を振り、「帰れてよかった。雪を見たしね」と返事をした。

24日に寿子が病院を訪ねると、真也は酸素吸入マスクを付け、息も絶え絶えである。あまりの変わりように寿子は驚いた。

そして、真也が17年半の生涯を閉じたのは翌25日午後2時だった。恵子は言う。

「病院では、山形に帰ったから体力がなくなったのかもしれないと言われました。でも、帰れて良かった。最後に家族や友人、ビクターにお別れが言えた。あのとき、帰らせてやれなかったら、私も後悔したはずです」

〈「死後の世界は素敵で楽しみ」末期がんで余命1カ月を宣告された女性が「旅行気分」で死を迎えることができた理由とは〉へ続く

（小倉 孝保／ノンフィクション出版）