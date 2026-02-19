「If you will」の意味は？「Will」を動詞として用いた慣用句！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、“will”が動詞であること。

果たして、正解は？

正解は「いわゆる」でした！

「If you will」は、「いわゆる」を意味するイディオムで、あまりにもよく使われる表現やスラングを使うときに一緒に用いることができます。

あまり上品でないスラングを使ってしまった後に、「if you will」を使ってフォローすることもあります。

ただし多用しすぎると気取っている印象を与えることがあるので、注意が必要です。

「This story is a knockoff*, if you will, of The Little Prince.」

（その話は星の王子さまのいわゆる二番煎じだよ）

あなたはわかりましたか？

※解答は複数ある場合があります。