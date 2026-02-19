星野リゾートの温泉旅館「界 鬼怒川」にて、美しい桜と温泉に癒やされる「花見温泉滞在」開催。夜は春の会席と栃木の地酒のペアリングを楽しめる
鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に立つ温泉旅館「界 鬼怒川」にて、2026年4月6日(月)〜4月20日(月)までの期間限定で、喧騒を離れ、桜と温泉に心ゆくまで癒やされる「花見温泉滞在」が開催される。時間とともに表情を変える約30本の桜を温泉から心ゆくまで堪能し、プライベートな桜テラスでは栃木の民藝に触れながら抹茶と和菓子を味わえる。夕食には、春の会席と栃木の地酒とのペアリングを用意。栃木の豊かな自然と文化に触れながら、心身ともにリラックスできる春の旅に出かけよう。
【画像】昼とはまた違った雰囲気を楽しめる夜の花見風呂
■【特徴1】30本の桜を露天風呂から一望。春限定の湯浴み体験
大浴場の露天風呂からは、敷地内に植えられた約30本のソメイヨシノを正面に望むことができる。滞在中は、朝日に照らされる桜、夕景のなかに浮かぶ桜、そして夜間はライトアップされた桜と入浴する時間帯によって異なる景色が広がる。春の季節ならではの、桜を眺めながらの湯浴みを楽しめる。
■【特徴2】桜を望む貸し切りテラスで野点体験
1日5組限定で、桜を望むプライベートテラスを貸し切りで利用できる。テラスでは、自分で抹茶を点てて楽しむ野点体験が用意されており、桜をモチーフにした日光の和菓子とともに味わえる。
また、抹茶椀や和菓子の器には栃木の伝統工芸「益子焼」や「鹿沼組子」を使用。桜を楽しみながら栃木の手仕事の魅力にも触れられるのが特徴だ。
料金：2500円
定員：1日5組限定(1組3人まで)
予約：公式サイトで5日前までに予約
■【特徴3】栃木の地酒やワインも。春の食体験を演出するドリンクペアリング
夕食では、春の食材をふんだんに使用した和会席に合わせ、桜をテーマにしたお酒を中心とした5種のペアリングが用意されている。先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめドレッシング」には、桜リキュールを使用したカクテルを合わせ、春を感じる会席の始まりを演出。宝楽盛りは、春限定の地酒「仙禽 さくら」とともに味わえる。台の物は、白焼きの鰻と鴨肉を贅沢にひとつの鍋で堪能できる「う鴨鍋」。県内の「ココ・ファーム・ワイナリー」で醸造された「さくらろぜ」の桜の花のような華やかな色合いや味わいが、上質な脂の甘味が際立つ鴨肉の旨味をさらに引き立てる。お酒が苦手な人はノンアルコールのペアリングも選択可能だ。
料金：5000円
予約：事前予約不要
■滞在スケジュール例
【1日目】
14時 チェックイン
15時 プライベートな「桜テラス」で抹茶と和菓子を堪能
17時30分 大浴場で夕暮れに染まる桜を眺めながら湯浴み
19時30分 夕食 春の会席と「桜酒ペアリング」に舌鼓
21時30分 ライトアップされた幻想的な夜桜を眺めながら湯浴み
【2日目】
7時 朝日に輝く桜を眺めながらの朝風呂
8時 朝食
11時 チェックアウト
■概要
期間：2026年4月6日(月)〜4月20日(月)
※入荷状況により、お酒の銘柄が一部変更になる場合がある
■「界 鬼怒川(栃木県・鬼怒川温泉)」について
鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に位置する温泉旅館。益子焼や黒羽藍染、大谷石などが館内に散りばめられ、木々に囲まれた中庭や客室からは四季の景色が望める。
所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉滝308
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：48室
料金：1泊3万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス料込、夕朝食付)
アクセス：【電車】鬼怒川温泉駅より車で約5分【車】日光宇都宮道路 今市インターから約25分
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統をいかしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンを予定している。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■【特徴1】30本の桜を露天風呂から一望。春限定の湯浴み体験
大浴場の露天風呂からは、敷地内に植えられた約30本のソメイヨシノを正面に望むことができる。滞在中は、朝日に照らされる桜、夕景のなかに浮かぶ桜、そして夜間はライトアップされた桜と入浴する時間帯によって異なる景色が広がる。春の季節ならではの、桜を眺めながらの湯浴みを楽しめる。
■【特徴2】桜を望む貸し切りテラスで野点体験
1日5組限定で、桜を望むプライベートテラスを貸し切りで利用できる。テラスでは、自分で抹茶を点てて楽しむ野点体験が用意されており、桜をモチーフにした日光の和菓子とともに味わえる。
また、抹茶椀や和菓子の器には栃木の伝統工芸「益子焼」や「鹿沼組子」を使用。桜を楽しみながら栃木の手仕事の魅力にも触れられるのが特徴だ。
料金：2500円
定員：1日5組限定(1組3人まで)
予約：公式サイトで5日前までに予約
■【特徴3】栃木の地酒やワインも。春の食体験を演出するドリンクペアリング
夕食では、春の食材をふんだんに使用した和会席に合わせ、桜をテーマにしたお酒を中心とした5種のペアリングが用意されている。先付「牛肉とらっきょうのタルタル とちおとめドレッシング」には、桜リキュールを使用したカクテルを合わせ、春を感じる会席の始まりを演出。宝楽盛りは、春限定の地酒「仙禽 さくら」とともに味わえる。台の物は、白焼きの鰻と鴨肉を贅沢にひとつの鍋で堪能できる「う鴨鍋」。県内の「ココ・ファーム・ワイナリー」で醸造された「さくらろぜ」の桜の花のような華やかな色合いや味わいが、上質な脂の甘味が際立つ鴨肉の旨味をさらに引き立てる。お酒が苦手な人はノンアルコールのペアリングも選択可能だ。
料金：5000円
予約：事前予約不要
■滞在スケジュール例
【1日目】
14時 チェックイン
15時 プライベートな「桜テラス」で抹茶と和菓子を堪能
17時30分 大浴場で夕暮れに染まる桜を眺めながら湯浴み
19時30分 夕食 春の会席と「桜酒ペアリング」に舌鼓
21時30分 ライトアップされた幻想的な夜桜を眺めながら湯浴み
【2日目】
7時 朝日に輝く桜を眺めながらの朝風呂
8時 朝食
11時 チェックアウト
■概要
期間：2026年4月6日(月)〜4月20日(月)
※入荷状況により、お酒の銘柄が一部変更になる場合がある
■「界 鬼怒川(栃木県・鬼怒川温泉)」について
鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に位置する温泉旅館。益子焼や黒羽藍染、大谷石などが館内に散りばめられ、木々に囲まれた中庭や客室からは四季の景色が望める。
所在地：栃木県日光市鬼怒川温泉滝308
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：48室
料金：1泊3万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、税・サービス料込、夕朝食付)
アクセス：【電車】鬼怒川温泉駅より車で約5分【車】日光宇都宮道路 今市インターから約25分
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統をいかしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年には「界 草津」(群馬県・草津温泉)、「界 宮島」(広島県・宮島口温泉)、「界 蔵王」(山形県・蔵王温泉)の3施設の開業、「界 松本」(長野県・浅間温泉)のリニューアルオープンを予定している。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。