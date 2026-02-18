2月16日、元モーニング娘。でアーティストの田中れいなが、自身のTikTokを更新。3日間の食事風景を映した動画を公開し、注目を集めている。

「3日間何を食べているか記録を撮ってみました ご飯ってよりお菓子（間食？）ばっかりですがw よくなに食べてるの？！って聞かれるのでぜひ見てください」

こうつづった田中は、3日間の食事の様子を公開。

1日めは、朝にロイズのポテトチップチョコレートを3分の1ほど食べて、スターバックスのスイートミルクチョコレートを少し飲んだ。夕方には、抹茶ラテを半分。夜にグミ5粒。遅い夜ご飯に煮卵を1つ食べ、スタバの残り、カニカマ、ポップコーンを数粒食べて、この日は終了という驚愕の食生活だった。

2日めもパンやお菓子、フルーツなどをちょこちょこと食べつつ、夜ご飯に煮卵とお惣菜を食べて終了。3日めも似たような食事内容で、とにかく少食、かつお菓子多めの生活を送っていることがうかがえた。

スターバックスの飲み物は、1回では飲みきれないようで、「いつもスタバはグランデ頼んで2、3日間かけて飲んでます」「お腹壊した事は今の所ありません」というテロップがついていた。だが、飲みかけのペットボトルやストローつき飲料は、雑菌が繁殖しやすいのでないか、との懸念もある。

Xでは、乱れた食生活への心配や、飲み物の衛生面へのツッコミが相次いだ。

《さすがに衛生面気になる》

《みんな雑菌の心配してるけど、明らかに栄養不足で痩せてるの心配しようよ。危険すぎる》

《体型維持の努力凄いけど色々心配 スタバのカロリー分、もっと健康的なもの食べたらいいのに》

モーニング娘。時代から常に細身で、スタイルのよさでも知られてきた田中。今回、食生活の荒れっぷりが心配を集めてしまったが、過去には偏食を明かしたこともある。

「過去のブログでは、自身が太りやすい体質だと明かし、『れーなほど食べてすぐ身になる人はおらんと思う』『食生活ぉかしいし偏食やけん、すぐ吸収してしまぅ体になってしまったっぽい』と語っています。お菓子が好きなぶん、量を調整しているのでしょうが、たしかに栄養面が心配になる食事内容ではありました。

実際、そうした反応が本人の耳にも入ったようで、17日にはXを更新し、《みんなのコメント見たら将来が怖くなったけん、ご飯ちゃんと食べた!!!!!!!!!笑》と、自炊したであろうパスタとつくね、煮玉子に野菜が乗ったプレートを公開していました。

ファンの心配も届いたようですし、今後はもう少し食生活が改善されるかもしれません」（芸能担当記者）

やりすぎは何事も禁物……。