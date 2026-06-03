私はヒカルです。家族は夫リョウ、そして2歳の息子ライトです。義妹のナホさんに会うのが嫌です。彼女は誰とでも親しくなれるいわゆる「陽キャ」で、私のような大人しいタイプはナホさんを見ているだけで辛くなります。だから私はいつもナホさんを無視しています。義実家でナホさんが私に話しかけても返事をしません。ナホさんが淹れてくれたお茶にも手をつけず、義両親やリョウに注意されてものらりくらりとかわします。だって私