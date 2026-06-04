「AI社会特有の歪み」を象徴する出来事「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました」会見で代読された長女の手紙からは、本人が“想定外の事態”に巻き込まれた驚きと混乱が伝わってくる。プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督（47歳）が、18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、翌日には辞任に追い込まれた。発端は、姉妹喧嘩とそれを止めようと