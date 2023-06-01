3日夜、東京・渋谷区の住宅を訪ねた30代から40代くらいの男性が住人の50代の男に殴られ重傷を負う事件があり、警視庁は傷害の疑いで住人の男を緊急逮捕しました。警視庁によりますと、今夜9時半ごろ、渋谷区神宮前で「血を流した男性が走っている」と目撃をした人から110番通報がありました。30代から40代くらいの男性が、知人とみられる50代の男の自宅を訪ね話をしていたところトラブルとなり、激高した男に工具のモンキーレンチ