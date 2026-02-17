Lenovo Tech World Japan 2026が開催！モトローラ初の横開き型フォルダブルスマホ「razr fold」が参考展示。日本での発売に期待

Lenovo Tech World Japan 2026が開催！モトローラ初の横開き型フォルダブルスマホ「razr fold」が参考展示。日本での発売に期待