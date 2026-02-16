来てるのか、カスタムの“流れ”が…？

ASUS（エイスース）のクリエイター向けブランドであるProArtから、新しいワイヤレスマウス「ProArt Mouse MD301」が発表されました。

記事執筆時点では海外に向けてのアナウンスしかありません。が、これがなかなかディープな一台でしてね。

もっとも摩耗する部品が交換できる

Image: Asus Global

このMD301は、左右のボタンスイッチが交換可能。マイクロスイッチと光学スイッチに対応しており、好みの押し心地にカスタムできます。交換できるスイッチ一覧はこちら。

マウスはクリックの反応が悪くなると買い替え時期とされていますが、その原因は主にスイッチの摩耗。スイッチが交換できるなら、マウスを買い替える必要もないということです。市販のマウスも分解すればスイッチの交換は可能で、コアな人は好みのスイッチを複数確保してるといった話もありますね。

Image: Asus Global

全体としては6つのプログラマブルなボタンを搭載し、センサー解像度は8,000dpi、ポーリングレート1,000Hzとトラッキング精度も高い。形状もエルゴノミックでエレガント。

Image: Asus Global

ホイールのデザインもモダンでカッコいいですね。高速フリースピンと精密なスクロールとを切り替えできます。親指側にはサイドスクロールホイールも。

マウスの修理はメーカーにお願いするものでしたが、簡単にスイッチ交換できるならそれも不要に。自作キーボードにも似た、自作マウスというトレンドもこれから出てくるかも？

Source: Asus Global