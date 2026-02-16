ギャル曽根、“ドンキで必ず買う”愛用つけまを紹介「値段も安い、形がいい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ドンキホーテ】ギャル曽根のおすすめ商品紹介！43品爆買い！』の動画を投稿。『ドン・キホーテ』で購入した様々なアイテムを紹介してくれました！中には愛用の美容系アイテムも。

【関連記事】中川翔子「当たりだった」産後の乾燥肌を救った愛用ベースメイクアイテム

■つけまつ毛

動画内に登場したのはこちら！

Diamond Lash/D 1DAYマツエクEYELASH【3D ヒロイン】税込1,650（公式サイトより）

柔らかい毛質が目元に馴染み、先端が細く3Dに形状されたマツエクのようなデザインのつけまつ毛。

ギャル曽根さんは「ドンキに行ったら必ず買うつけま」とコメントしながらこちらを紹介。

選ぶポイントについても「値段も安い、形がいいし、大量に入ってる」と明かしてくれました。

続けて「質もいい！」「長さも長いし、ギャル向き」とも語り、笑顔を見せていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまな購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。