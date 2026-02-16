「店員に『ありがとう』言うなんてバカ」と思っていたのに“ありがとう言う派”に一転!?その姿に「共感しかない」【作者に聞く】
“店員にわざわざ「ありがとう」を言って何になる”。中学生時代、客と店員の関係を徹底的にドライに捉えていた少年。成長してコンビニのバイトをはじめた彼が客から「ありがとう」と言われたら……。
漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)さんがX(旧：Twitter)に投稿したレジ接客にまつわる絵日記漫画に、5万件を超える「いいね」とともに「めっちゃわかります」「もう共感しかない」と大きな注目を集めている。日々利用するレジでの応対を思わず見つめ直してしまう同エピソードのこぼれ話を、作者のぬこー様ちゃんに聞いた。
作者のぬこー様ちゃんさんは中学生時代、コンビニ店員にほかの客が「ありがとう」と言っているのを見て「変に気遣いされるより、お互い徹底的にドライな関係でいた方が楽に決まってる」と考えていた。
本作「一度は接客業を経験したほうがいい理由がこちら」は、“厨二病”だった頃は客が店員に「ありがとう」と言うのはバカバカしいと考えていたぬこー様ちゃんさんが、18歳になって自身がコンビニバイトをしてから“ありがとう言う派”になったというエピソードを漫画にしている。
接客業経験のある読者からは「お店でありがとうと言われるとホントうれしい」「接客業体験してから、お礼言われるのすごくうれしいってわかった」「小さな気遣いって本当にうれしいですよね」と共感のコメントが多く集まった。ぬこー様ちゃんさんは「賛同コメントがたくさんあって安心しました。やはりありがとうは世界を救う」と話す。
ちなみにコンビニバイト時代には、「ありがとう」と声をかけるお客さんの中に、見た目からは想像できないような人もいたという。「ヤンキーっぽいお客さんやコワモテのおじさんにお礼言われたときは、ギャップで感動しました。人間見た目で判断したらあかんと思いました」と、当時の気付きを語るぬこー様ちゃんさん。
最後に、中学生時代のぬこー様ちゃんさんのようなお客さんについては「無言で去るくらいは全然いいと思うんです」と肯定する一方、「けど、お金の渡し方が雑な人や、タメ口の人はちょっと……と、思うところがあります。せめて対等の関係であってほしいです」と、率直な思いを聞かせてくれた。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
