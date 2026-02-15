年金生活でも月2万円先取り貯金「ただ結局は孫との食事や医療費に消える」女性の嘆き
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった大阪府在住61歳女性のケースを紹介します。
年齢・性別：61歳・女性
居住地：大阪府
家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現預金：580万円
リスク資産：20万円
ひと月当たりの現在の収入は、繰り上げ受給している「年金14万円」と「労働収入5万円程度」の合計19万円。
対して月の生活費は「マンション管理費3万5000円、住宅ローン3万3000円、食費4万円、光熱費1万円、通信費1万円（スマホ・WI-FI）、保険1万円、医療費1万円、孫用2万円」とあり、合計17万円ほど。
差額の「2万円」は毎月「先取り貯金を意識」しているものの、「体調を崩すことが増え医療費は1万円以上かかることも」あるほか「固定資産税や孫に使うお金などがあり、結局先取り貯金から引き出して使ってしまいます。貯金しているようで、結局できていない」と実情を明かします。
そのため「買い物は週1回に決めていて、定番の物以外は購入しません。光熱費の節約もかなり意識していて、日中は電気をつけない、クーラーはお風呂に入ってからしかつけない、暖房はつけないで家用のジャンバーを着る」などして支出を切り詰めていると言います。
また普段は外食をほとんどしないそうですが、「孫に誘われて行くことがあります。そのときは、私が支払いになります。もっと孫を外食に誘ってあげたいですが、誘えません。生きづらい世の中だと感じます」と肩を落とします。
かつては「年金暮らしを夢見てきましたが、いつの間にか年金だけでは不足する時代になっていました。長年働いてきたのに、月14万円では生活保護と変わりません。年金額を増やしてほしいです」と切実な思いを語られていました（生活保護はあくまで最低限の生活を保障する制度であり、年金制度とは性質が異なります）。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
月2万円の先取貯金をするも、結局は引き出して使ってしまう年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したさちこさん。
孫と食事に行くのが楽しみ。ただ支払いは正直厳しいですインフレの影響もかなり感じているようで、「スーパーで値段を見るのが憂鬱（ゆううつ）になります。100円程度の物が250円くらいになった感覚。少しの買い物でも支払額に驚き『高い』と感じる」ことが増えたそう。
年金暮らしを夢見ていたが、月14万円ではとても足りない負担を感じているのはそれだけではないようで、「固定資産税が上がっています。車の税金も上がっています。社会保険料も上がり、介護保険もあり、一生懸命働いても間に合わない感覚です」と投稿者。
