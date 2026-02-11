俳優・芳根京子さん（28）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。

「これまでの出会いに感謝しながらこれからも」

芳根さんは「第50回エランドール賞」を受賞したことを報告し、黒いドレス姿で微笑む姿や美しさが際立つ全身ショットなど、12枚の写真を投稿した。

今回の受賞に「本当にありがとうございます」「これまでの出会いに感謝しながらこれからも一つ一つのお仕事に精一杯向き合い精進していきます」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、スカートの裾がシースルー素材になった黒いドレスを着用。パールのイヤリングや華奢なネックレス、指輪をつけていた。おでこがみえるヘアスタイルで、微笑んでいた。6枚目ではしゃがみ込んで笑顔をみせたショットを、10枚目では全身ショットを披露していた。

この投稿には、「綺麗すぎる」「ますます美しさに磨きがかかってきましたね」「衣装もヘアスタイルも素敵です」「撃ち抜かれる美しさ」「デコ出しかっこよすぎて惚れ直しました」といったコメントが寄せられていた。