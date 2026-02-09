

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和田海佑





約5年間活動したNMB48を昨年11月に卒業したばかりのスタイル抜群あざと系バズりガール・和田海佑（わだ・みゆ）ちゃんが、2月9日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』のグラビアに登場。グループ卒業後初グラビアを宮古島ロケで撮り下ろし！ 一緒に新婚旅行にやって来た気分をご堪能ください♥

【写真】和田海佑のグループ卒業後初グラビア

【人生って何が起こるかわからないから面白い】

――3回目の週プレ登場は「新婚旅行と新婚生活」をテーマに宮古島での撮影になりました。

和田 週プレさんでは以前もウエディングドレスを着させていただいたんですけど、今回はNMB48を卒業してから初グラビアだったので、また違った姿を見せられているんじゃないかなと思います。

ウエディングドレス姿でオープンカーに乗ってサトウキビ畑の中を走ったり、本当にすてきですごく楽しかったです！ でも、今回のグラビアでウエディングドレスに満足して結婚できなかったら、どうしてくれるんですか（笑）。

――（笑）。宮古島の印象は？

和田 初めて行ったんですけど、海があまりにきれいすぎて、「この海の色は何色なの!?」っていうぐらい感動しました。砂浜の色も真っ白で、大阪や兵庫の海では見たことない色です（笑）。

――昨年11月に約5年間在籍したNMB48を卒業。その直前に刊行された1st写真集が大バズりし、現在に至ります。

和田 卒業を決めたのは、ひとりでもやっていける自信が自然と生まれたからです。グループにいたときからSNSでの発信にはこだわって活動していたんですけど、今はSNSひとつで誰でも有名になれる時代。だったら、そこにかけて挑戦してみようと思えたんです。

もともとアイドルをどこまで長く続けるのかもわからなかったし、挑戦するとしたら今かなって。

――グループ卒業から、まだ1ヵ月ちょっと。これからですよね。

和田 この春に上京して、東京を拠点に活動しようと思ってます。地元の関西がめっちゃ好きで、仕事で東京に2泊するだけでもホームシックになっちゃうくらいだから、これから上京するって考えただけで泣きそうになるんですけど（笑）。でも、チャレンジしなきゃいけないって思ったので、寂しいけど頑張ります！

――新たな転機を迎えている今ですが、これまでの道のりは自分の想像どおりでしたか？

和田 全っ然！ 私、中学生までは本気でパン屋さんになりたいなと思ってたんです。でも、お母さんからパン屋さんはめっちゃ朝が早いと聞いて諦めて、高校生になってからは青年海外協力隊を目指していました。

――ものすごい飛躍です（笑）。

和田 たまたま見た映像で、海外には大変な状況の国があると知って、どうしてこういうことが起きているんだろうと思ったのがきっかけです。

自分なりに考えて、人と人は簡単にわかり合えないからだって結論になったんですが、私からしたら人と人はわかり合えるもの。だったら私がいろんな国に行って、みんながわかり合うための架け橋になりたいと思って。

――今の活動から考えると、想像ができないですね。

和田 本当にそうです。人生って何が起こるかわからないです。そこから大学に行って、いざ就職するタイミングで急に芸能活動がしたいと思ってオーディションを受けて、それまでほとんど興味がなかったアイドルになって。何が起こるかわからない、でもだからこそ面白いです。

――今後はどんな活動をしていきたいですか？

和田 グラビアももちろん続けていきたいですし、アイドル時代の経験を糧にして、バラエティにもたくさん出たいなと思ってます。『（佐久間宣行の）NOBROCK TV』や『チャンスの時間』、あとは『しくじり先生（俺みたいになるな!!）』や『愛のハイエナ』にも出たい！

――クセが強めの番組ばかりですが、今後の活躍に期待です！

和田 これまでの芸能活動で学んだことを生かして、たくさんの人に癒やしや笑顔を届けたくて。私のことを見たら、誰もがみんな幸せになる。そんな存在になって、グループ時代からのファンの方たちが、「このコ、NMB48にいたんだよ！」って周りに自慢できるような人になりたいです！

スタイリング／米丸友子 ヘア＆メイク／夢月（Three PEACE） コーディネート／猶崎政貴（Daylite）

●和田海佑（わだ・みゆ）

1997年3月29日生まれ 兵庫県出身

○2025年11月に、約5年間活動したNMB48を卒業。1st写真集『確信犯』（ワニブックス）が絶賛発売中。

取材・文／大久保和則 撮影／藤本和典