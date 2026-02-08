おしゃれのつもりが“おば見え”。まだ寒いのに古く見える「２月の防寒コーデ」問題
２月に入ると、まだ寒さは残っているのに、ふと鏡の前で「なんだか古い？」と感じる瞬間が増えてきます。防寒はできているし、清潔感もある。それなのに全身が“冬のまま止まっている”ように見えるのはなぜなのでしょうか？その違和感の正体は、服そのものよりも季節の進み方とコーデの感覚がズレ始めること。そこで今回は、そんな「２月の防寒コーデ」問題について解説します。
防寒は足りているのに「重たい人」になってしまう理由
２月の装いは、１月と同じ防寒レベルでも成立します。ただ、黒・濃色・厚手素材を重ね続けると、全身の情報量が増えすぎてしまい、季節感だけが置いていかれた印象に。
暖かさを優先するあまり、色も素材も“足し算”になっていると、どうしても重心が下がり、見た目が鈍く見えてしまいます。重さを引き算できていないことが問題なのです。
冬服が悪いのではなく「組み合わせ」が止まっている
「このコートはまだ着られる」「このニットも問題ない」。そう思って選んだ服同士が、実は１月の完成形のまま組み合わされているケースは少なくありません。２月は冬服の終盤。アイテム自体は同じでも、合わせ方に少し変化を入れないと、“去年の冬”の空気を引きずって見えやすくなります。違和感は、服が古いからではなく、更新されていない組み合わせから生まれています。
２月は「軽さを仕込む」だけで印象が変わる
大きく買い替えなくても、印象は十分に変えられます。色を少し明るくする、素材を一段軽いものに寄せる、足元やバッグで抜けをつくる。それだけで、同じ冬服でも“今”の空気に寄ってきます。２月は春を先取りするよりも冬コーデの重さを少しだけ削る時期。ほんの少しの調整が、全身の鮮度を取り戻してくれます。
まだ寒いからと、１月と同じ装いを続けていると、気づかないうちに印象だけが置き去りになります。２月は「何を着るか」よりも「どう着るか」を見直すタイミング。重さや組み合わせを少し調整することで、おしゃれ感キープにつなげていきましょう。＜text：ミミ＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼急に自分のコーデが「古く見える」ことない？冬服の“賞味期限”が切れる瞬間